Оказание помощи в оформлении визы в США

19:20 23.01.2021

При желании посетить Соединенные Штаты Америки и пребывать на территории страны какое-то время, в обязательном порядке необходимо получить соответствующую внизу.

Данное разрешение оформляется вне зависимости от того, с какой целью едет человек в США. на какое время, планирует ли он остаться там или нет.

Оформить визу в Америку довольно сложно. Без помощи профессионалов здесь не обойтись. Услуги такого плана оказывает компания MamaAmerica. Более подробно с преимуществами обращения в организацию можно ознакомиться на странице https://mamaamerica.ru/visas/.

Основные категории виз

На сегодня в США можно оформить миграционную и немиграционную, инвестиционную и туристическую визу. Выбор зависит исключительно от цели поездки. Любая из перечисленных виз представляет собой официальный голографические документ, вносимый в загранпаспорт. Именно он является основанием для въезда на территорию страны, соответствующую требованиям и целям посетителя.

Если нет понимания, какая виза должна быть оформлена, можно обратиться к консультантам этой компании. Они подберут подходящий вариант в зависимости от таких параметров, как:

цель поездки;

регулярность визитов;

время пребывания и так далее.

Все без исключения заявители, желающие получить визу, должны удовлетворять требованиям иммиграционной службы и государственного департамента США. Выдача американской визы подразумевает принцип открытости заявителя, а также заблаговременность обращения. Выстраивается он исключительно на полном соблюдении интересов Соединенных Штатов.

Получение визы любой категории подразумевает обязательное прохождение интервью в миграционной службе или в посольстве. Также требуется подача документов, которые официально подтверждают намерения заявителя. Необходима оплата установленных законодательством пошлин и консульских сборов.

Помощь профессионалов

По той причине, что для оформления визы в Соединенные Штаты Америки требуется довольно серьезный подход, стоит воспользоваться помощью компании MamaAmerica. Здесь предоставляются индивидуальные услуги миграционного юриста. Он произведет следующие мероприятия:

консультация по визам;

заполнение петиции;

заполнение заявки на визу ее подача;

запись на интервью в посольство США;

консультации по получению Green Card.

При оказании перечисленных выше услуг компания полностью соблюдает миграционное законодательство страны. На протяжении многих лет довольно успешно взаимодействует с USCIS. Сотрудники берут на себя полную ответственность за результат. Кроме этого обеспечивается качественный клиентский сервис по иммиграции в эту страну.

Миссия компании

Главным направлением деятельности и целью этой организации является предоставление клиентам качественного гарантированного экспертного решения, возникшего у него иммиграционного вопроса. Вне зависимости от того иммиграционная виза нужна или туристическая, проблема будет устранена в максимально сжатые сроки.

Кроме того, юристы компании оказывают помощь при оформлении политического убежища в Америке. Высоких результатов удается добиться за счет того, что адвокат отлично знаком с основным иммиграционным законодательством, принятым в США.

Каждый клиент который обращается за помощью, получает следующие преимущества:

экспертный индивидуальный подход к каждому случаю;

профессионализм и грамотность в работе;

отличное знание всех изменений в иммиграционном законодательстве;

умение находить альтернативное решение;

гарантия профессиональной этики и безопасность;

понятный честный расчет;

предоставление гарантии результата.

Обращаясь в эту компанию, можно быть спокойными за неразглашение частной тайны, а также персональной информации перед третьими лицами. К каждому клиенту подбирается индивидуальный подход. Он касается не только оказываемых услуг, но оплаты. Перечислять денежные средства можно этапами или в самом конце после, как получены все необходимые визовые документы.