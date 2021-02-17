11:45 17.02.2021

Планируете отдых? Не знаете, куда отправиться всей семьей?

Или может быть наоборот, ищите вариант тихого и спокойного отдыха в одиночестве? Выбирайте туры в Сербию. Уверены, что вы не пожалеете о своем решении.

Уникальность Сербии заключается в том, что здесь есть все условия для различных видов отдыха в любое время года. Живописная природа, активные виды спорта, лечебные санатории, оборудованные пляжи, множество памятных мест и достопримечательностей. В каждом городе туристам предлагаются отличные условия для проживания и развитую инфраструктуру.

На территории страны функционирует 4 заповедные зоны, в которых сохранен природный и животный мир в его естественном состоянии. Поэтому, если вы хотите стать ближе природе, восполнить свои душевные силы, почувствовав единение с окружающим миром, то Сербия ждет Вас!

Национальная сербская кухня - это еще одна причина, почему вам стоит выбрать для отдыха это направление. Здесь настоящий рай для гурмана! Уехать отсюда просто невозможно, не попробовав такие традиционные блюда, как бурек, мусака, дувеч, чевапчичи. Из напитков вас приятно удивит своим изысканным вкусом виньяк, который еще носит название виноградного бренди.

В этом году туристические агентства предлагают туры в Сербию в разных ценовых диапазонах. Поэтому провести свой отпуск в этой стране сможет практически каждый. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов из разных стран и городов. Это говорит о том, что интерес к Сербии растет с каждым днем. Так почему бы и вам не запланировать свой отдых именно здесь?! Приятный бонус! вам даже не придется делать визу, так как жители России могут находиться в стране до 30 дней. Остановив свой выбор на одном из туров, вы обязательно получите массу позитивных эмоций и приятных воспоминаний.