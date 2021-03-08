Банковские карты для путешествий

09:06 8.03.2021

Жизнь современного человека не обходится без путешествий. Однако, практически у любого любителя путешествовать возникает вопрос: «Какой банковской картой пользоваться за границей?»

Существует несколько нюансов, на которые туристы должны обратить внимание. Для начала, нужно определиться, в какой валюте вы будете оформлять карту. Visa – американская платежная система, а Mastercard – европейская. Если вас интересует расчет в долларах, логично выбрать Visa, но если вы находитесь в странах, чьей расчетной валютой является евро, стоит выбрать Mastercard.



Снятие наличных денег за границей – хорошо или плохо?



Снимать наличные в другой стране – процесс не слабонервных, так как вы рискуете выплатить огромную комиссию банку и потерять внушительную часть денег. Посмотрим как работает процесс оплаты и снятия наличных в Америке. Приобретаем карту Visa, при снятии наличных денег у вас снимется сумма, которую вы запрашивали, в дополнении к этому вы будете платить русскому банку процент, и, возможно, процент терминалу зарубежного банка (выбирайте беспроцентные банкоматы). Чтобы не переплачивать, рекомендуем не проводить денежные операции с счета, на котором находятся рубли, так как будет происходить конвертация из рубля в доллары по курсу платежной системы Visa. Лучше пару раз снять большую сумму денег и заплатить 1% комиссии банку, чем переплачивать за небольшие снятия.



Существует несколько видов карт: рублевые, валютные и мультивалютные.



Чаще всего рублевую карту невыгодно брать в путешествие, опять же из-за проблем с комиссией, но зато вам не нужно будет ничего дополнительно - просто берите её с собой в любую точку мира.

Валютная карта имеет больше приятных бонусов: вы можете выбрать любую валюту (юани, доллары, евро), вам не придется переплачивать деньги за комиссию. Но есть два минуса – дорогостоящее обслуживание и то, что не у всех банков есть такие карты.

Мультивалютная карта – идеальный вариант для путешественников, потому что она дает возможность открыть несколько валютных счетов одновременно. Принципиально отличается от валютной только множеством выбора.

Проанализировав огромное количество банковских карт, карта Тинькофф за границей – это один из лучших вариантов для путешественников. Карта Тинькофф Блэк – находка для туристов из России.

Во-первых, если вы снимаете не менее за один раз не менее 3000 рублей и не более 150000, комиссия не взимается.

Далее, при оплате покупок не происходит трансграничного платежа, что также является огромным плюсом. В дополнении, хочу сказать, что карту Тинькофф Блэк могут оформить граждане любой страны! Отдельно хочется сказать про службу поддержки этого банка. Консультанты на связи в любое время суток, а это важно, так как не возникает проблем с решением вопросом по карте. Подробнее с темой можно ознакомиться пройдя по ссылке.