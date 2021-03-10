Обзор достопримечательностей Камчатки

14:02 10.03.2021

Камчатка – одно из самых живописных, интересных и уникальных мест России.

Этот полуостров омывается Охотским морем, Беринговым проливом и Тихим океаном. На Камчатке вы сможете по-настоящему уединиться с природой и позабыть о всех насущных проблемах. Почему люди, которые однажды побывали в этом месте, никогда не смогут забыть его? Каждый человек сможет там найти все, что душе угодно – огромные неуемные вулканы, неописуемые озера, пустынные пляжи, дикую флору и фауну. Если вы выбираете место для будущего путешествия, обязательно подумайте и рассмотрите туры на Камчатку, гарантируем, вы не пожалеете.

Начнем с того, что Камчатка – «мать» вулканов, так как именно они являются главными достопримечательностями полуострова. Одним из самых непредсказуемых вулканов является вулкан Ключевской (Ключевская сопка). Это самый высокий вулкан (среди действующих) на Евразийском материке. Возраст оценивается в 7000 лет. Он никогда не спит, постоянно дымит, и с некой периодичностью извергается. Еще одно место, которое вы обязаны увидеть будучи на Камчатке – Халактырский пляж. Этот черный пляж находится рядом с городом Петропавловск-Камчатский. Причиной такого необычного цвета песка являются постоянные извержения вулканов: лава застывает на склонах, ледниковые реки размывают минеральные породы, которые, попадая в океан, выбрасываются на берег в виде черных частиц. Так как Халактырский пляж омывается океаном, нередки случаи гибели людей… Несмотря на то, что это очень популярное туристическое место, гуляя по этому пляжу вы почувствуете, насколько бывают дикими силы природы. На Халактырском пляже нет развитой инфраструктуры: отсутствие мест общественного питания, туристических развлечений и проката плавательного оборудования положительно сказывается на состоянии объекта, так как он наименее подвержен влиянию человека. Конечно, зачастую люди разжигают костры, жарят шашлыки и прочее, но на двадцатикилометровом пространстве несложно найти безлюдный уголок.



Еще одна достопримечательность Камчатки, которую нельзя оставить без внимания – Курильское озеро. Оно образовалось из-за извержения двух вулканов – Ильинского и Дикого Гребня. Курильское озеро со всех сторон окружено вулканами, сюда стекает огромное количество горных рек, а вытекает только река Озерная, которая практически не замерзает зимой. Чем же уникально это озеро? Во-первых, близ нее расположена крупнейшая ихтиологическая станция КамчатНИРО, следящая за состоянием лосося, так как именно на Курильском озере обитает одна из самых огромных популяций лосося. Это привлекает крупных животных, в особенности медведей, поэтому в конце лета на берегу озера их собирается очень много. Если вы хотите понаблюдать за ними, на побережье находятся специальные площадки, где можно остановиться. Однако, на территорию этого заповедника нельзя заходить без сопровождения специальных инструкторов, так как это опасно для жизни.



В общем, природа Камчатского края – уникальна. Каждый человек сможет там найти все, что душе угодно – огромные неуемные вулканы, неописуемые озера, пустынные пляжи, дикую флору и фауну.