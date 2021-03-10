Речные круизы по России

© KM.RU, Алексей Белкин

Речные круизы по России Российские путешественники, пресытившись однообразными пляжными путешествиями, все чаще задумываются о новых способах отдыха. Все больше отечественных туристов направляют взоры на свою страну. Здесь найдется немало интересных мест, которые стоит посетить хотя бы однажды.

Речные круизы по России

Российские путешественники, пресытившись однообразными пляжными путешествиями, все чаще задумываются о новых способах отдыха. Все больше отечественных туристов направляют взоры на свою страну. Здесь найдется немало интересных мест, которые стоит посетить хотя бы однажды.

Речной круиз – это способ увидеть множество природных красот и достопримечательностей, созданных руками человека, за время одной поездки. На сайте можно найти подробное описание речных круизов, их продолжительность и стоимость.

Особенности речных круизов:

  • Современные пассажирские теплоходы превратились в настоящие отели на воде, которые предлагают своим гостям первоклассный сервис. Большинство таких теплоходов имеют свои рестораны, бары, комнаты для отдыха, бильярдные залы, караоке и даже бассейны. Здесь устраивают концерты, конкурсы, дискотеки и множество других развлечений.
  • Отпуск начинается в момент отплытия теплохода и заканчивается в момент прибытия. Все остальное время путешественникам не приходится тратить силы на утомительные переезды на поездах и автобусах.
  • Насыщенная экскурсионная программа не даст возможности заскучать на борту судна. В зависимости от выбранного маршрута, гости могут отправиться как на организованную экскурсию в составе группы, так и совершить самостоятельную вылазку в город. Главное условие такой прогулки – вовремя вернуться к месту стоянки судна.
  • Разнообразное питание. Свежий воздух способствует лучшему аппетиту, поэтому питанию здесь уделяется особенное внимание. На кораблях туристам предлагают огромный ассортимент блюд как классической русской, так и мировой кухни. На большинстве теплоходов предусмотрено специальное детское меню для самых маленьких пассажиров.

Что входит в стоимость круиза

В стоимость речного круиза входит проживание в комфортабельной каюте со всеми удобствами, трехразовое питание, основные экскурсии, развлечения на борту, постельные принадлежности. Некоторые услуги оплачивают на месте, например, посещение определенных  достопримечательностей подразумевает плату за вход.

Многие туристические компании предлагают гостям специальные скидки при покупке «пакетов». Например, скидки можно получить при раннем бронировании, за покупку круиза для большой компании и др.

Речной круиз – это простой способ разнообразить свою жизнь новыми позитивными эмоциями. Достаточно выбрать маршрут, заранее ознакомиться с достопримечательностями, которые удастся посетить в ходе круиза, чтобы получить великолепный и незабываемый отдых, впечатления о котором останутся в памяти на всю жизнь. 

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