Почему россияне едут отдыхать в Калининградскую область и в 2021 году?

14:50 16.04.2021

А действительно, почему именно в Калининград, а не в Крым? Ну хотя бы потому, что Калининград еще неизведан.

По крайней мере, многими из любителей отдыха в России. Добавим сюда расположение (почти Европа), мягкий климат, прусские корни и уютную атмосферу, чтобы стало ясно — ехать в Калининградскую область в отпуск точно стоит. И это не просто более выгодная альтернатива отдыху в Европе. Это приятная возможность узнать свою страну лучше, получить удовольствие от знакомства с историческим прошлым области и оздоровиться на берегу Балтийского моря.

Но сейчас не о патриотизме и даже не об историческом прошлом Кенигсберга. Хотя об этом расскажут на первой же экскурсии после прибытия в город. Поговорим пока о курортном настроении Калининградской области. В летний сезон сюда едут ради моря, песчаных пляжей и бескрайних горизонтов Куршской косы. Вот с нее и начнем.

Что интересного на Куршской косе?

Помимо того, что объект занесен в список ЮНЕСКО, это еще и любимое место у туристов для почти дикого отдыха у берега моря. Пляжи на косе покрыты мелким светлым песком, по которому приятно ходить и бегать босыми ногами.

Огромные дюны будто бы охраняют дикую природу косы от людей. Каждое второе растение здесь занесено в Красную книгу, а животные живут своей дикой жизнью и не боятся охотников. Тут есть лисы с лисятами, косули, лоси и кабаны, сотни видов ящериц, змей и птиц.

Многие пляжи никогда не обустраивались. Они остались такими, какими их создала природа. Побывать на Куршской косе точно стоит хотя бы раз и особенно тем, кто в каменных джунглях прогресса забыл о том, что такое природа и чем мы ей обязаны.

Зеленоградск — живописное место у основания Куршской косы

Не давая себе отойти от самобытной красоты косы, можно сразу отправляться в Зеленоградск. Кстати, чтобы все это получилось реализовать и с комфортом, подумайте об аренде авто заранее. Забронировать машину можно еще до прилета, например, здесь avtoprokat-maxrent.ru. Авто подадут к зданию аэропорта. Это сэкономит время и деньги на такси. Кроме того, чтобы познакомиться с Калининградской областью поближе машина просто необходима. Вы сможете планировать время, путешествовать между поселками и городами в удобном ритме.

Но, вернемся к Зеленоградску. Курорт расположен у самого основания косы и особенно полюбился туристам бальнеотерапевтическими санаториями. Здесь восхитительные пейзажи, особенно на закате, буйная растительность и старинная прусская архитектура.

В Зеленоградск хорошо приезжать семьями или группами с детьми. Тут благоустроенные пляжи и всегда освежающее море. Сезон пляжного отдыха начинается в мае и заканчивается в конце сентября, поэтому бронировать жилье лучше заранее. По прогнозам чиновников, в этом году наплыв туристов ожидается в 2 раза больше чем в прошлом из-за пандемии и закрытых европейских курортов.

До Зеленоградска ведут трассы А 191 и А 217. И да, если живописные панорамные фото входят в программу, здесь их хватит на целую коллекцию! Побережье курортного городка считается одним из самых атмосферных, идеально подходит для пейзажной съемки.

Светлогорск — русская Швейцария

Чем похож маленький курортный городок недалеко от Калининграда на одну из самых благополучных и живописных стран в мире? Тихим уютом улочек, аккуратными домами, утопающими в зелени, типичной европейской доброжелательностью местных жителей. Здесь, как и в Зеленоградске, туристов лечат на бальнеотерапевтических курортах грязями и минеральными водами. В России, кстати, он хорошо известен как город санаториев для восстановления и оздоровления спортсменов, взрослых и детей.

Прямо от вокзала до променада города можно с ветерком прокатиться на канатной дороге. В центр города въезжать на машине разрешается только тем гостям, у кого там расположен отель.

Пляжи в Светлогорске особенные — узкие и длинные, ведутся работы по укреплению, но это не мешает комфортному отдыху на берегу Балтийского моря. Ведь именно здесь, в городе с солнечным названием больше всего теплых дней в Прибалтике! Кроме того, абсолютно все пляжи в городе бесплатные.

В Янтарный за янтарем

Все россияне знают, что в Калининградской области добывается янтарь и до сих пор на пляжах некоторых городков можно найти симпатичные “золотые” камушки.

Янтарный — поселок для отдыха и поиска янтарных трофеев. Как и предыдущие курорты, он находится недалеко от областного центра и может предложить туристам все, что нужно для здорового и интересного отдыха. Тут есть пляжи с зонтиками, чистый золотистый песок, море, площадки для волейбола и пейнтбола, поле для пляжного футбола, на котором проводятся международные турниры.

Туристы любят отдыхать в Янтарном, потому что здесь никогда не бывает столпотворения людей, вода теплее, чем в Зеленоградске, а в свободное время можно погулять вдоль озера, образованного на месте янтарного карьера. Здесь тоже будет себя чем развлечь помимо поисков янтарных камней, например, выйти в море на паруснике, заняться дайвингом или отдохнуть несколько дней в кемпинге.

Балтийская коса — курортная зона для любителей дикого отдыха

Кому отдыхать и оздоравливаться в отелях скучно, тот не теряет времени и прямо с аэропорта отправляется на Балтийскую косу. На косе живут туристы, тонко чувствующие связь с природой. Здесь нет кафе, ресторанов и дискотек. Вместо них тут чистый бесконечный песок, сосны, море и дюны — все, чего не хватает большим городам и по чему так скучают россияне в течение года.

Да, если отдых в палатке кому-то кажется слишком экстремальным, его можно совместить с комфортным ночлегом в соседнем Балтийске и ежедневно плавать на косу на пароме. Отправляется паром каждый час.

Так куда же поехать в Калининградской области на отдых и почему туристы выбирают пляжи Светлогорска или Янтарного? Многое зависит от ожиданий. Спокойный отдых подарит Куршская коса. Янтарный — это активный отдых с водными прогулками и развлечениями. Обустроенные пляжи и оздоровительные санатории находятся в Зеленоградске и Светлогорске, а дикий и запоминающийся отдых ждет гостей области на Балтийской косе.