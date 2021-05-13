Рафтинг на Южном Буге: взгляни на экстрим по-новомуу

14:13 13.05.2021

Любители экстремальных видов спорта с каждым годом ищут все новые и новые впечатления.

Катание на горных велосипедах, банджи-джампинг, альпинизм или паркур это самые популярные виды спорта. Как видите любители экстремальных приключений решают столкнуться именно с землей или воздухом, забыв о воде. Именно с целью людей, стремящихся противостоять сильному течению рек, был создан рафтинг, спорт, основанный на экстремальном спуске по горной реке. Сегодня очень популярен рафтинг на Южном Буге куда приезжают экстремалы со всего мира.

Что такое рафтинг?

Рафтинг — это сплав по реке или ручью в экстремальных условиях. Отличается от классического спуска прежде всего количеством препятствий и многочисленными свалами: не без значения и само течение реки; самые сложные участки трасс, предназначенных для рафтинга, полны волн и сильных водных течений. Еще одним важным отличием является количество участников-в то время как рафтинг на байдарках возможен в одиночку, рафтинг на Южном Буге требует командной работы.

Новички, желающие испытать острые ощущения в безопасных условиях, должны записаться на сплав с инструктором-спасателем, который в случае опасности справится с ситуацией.

На такой сплав можно отправиться всей семьей: важно, однако, воспользоваться услугами опытных рафтеров, а не частных лиц.

Большинство местных компаний организует рафтинг, выделенный одиночным туристам, которые не имеют группы желающих на сплав по реке.

Те, кто хочет научиться профессионально управлять лодкой, должны в первую очередь улучшить свои навыки плавания и улучшить общую физическую форму. Однако важно отметить, что помимо самой способности плавать важно сохранять хладнокровие во время спуска. Бывает, что даже лучшие пловцы после внезапного удара падают в воду.

Отдых на Южном Буге

Все, кто испытывал эмоции во время рафтинга на Южном Буге возвращаются сюда снова. Это действительно уникальная возможность насладиться местными красотами и получить незабываемый адреналин. Компания, которая занимается организацией спусков по горным рекам создает лучшие условия для безопасного путешествия. Вы можете ознакомиться на сайте с условиями спуска.

Прежде чем отправиться на маршрут без инструктора, следует попрактиковать плавание в открытых водоемах, чтобы освоить различные техники действий в сложных ситуациях. Информационная поддержка: «Одиссей-экстрим».