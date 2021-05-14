Отдых в Екатеринбурге: коротко о главном

19:40 14.05.2021

Екатеринбург – прекрасный город России, побывать в котором хоть раз обязан каждый человек.

Эпидемия коронавируса, естественно, совсем не положительно сказалась на мировой экономике, однако, довольно сильно подняла отечественный туризм. Поэтому, рассматривая место будущего отдыха, не забывайте про такое чудесное место, как Екатеринбург. В этой статье мы поговорим про этот город, его достопримечательности, а также как можно снять квартиру посуточно в Екатеринбурге.

Немного фактов

Екатеринбург – российский город, который протянулся на Уральских горах. Датой основания города считается 1723 год, и назван он был в честь жены Петра 1 – Екатерины Скавронской. Считается четвертым по численности городом в стране, после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Достопримечательности Екатеринбурга

1. Храм на Крови. Это действующий православный храм, который расположен на месте бывшего дома Ипатьева. Именно там находилась арестованная царская семья, которая была расстреляна 17 июля 1918 года. Данный памятник был построен в самом начале двухтысячных годов (2000-2003) и является паломническим местом для многих православных людей.

2. Плотинка. Данная плотина выполнена из лиственницы, уникального дерева, которое известно своими свойствами – не гнить в воде и становится крепче. Нужно упомянуть, что это одно из самых древних сооружений такого типа в России. Это самое центральное место в городе, известное всем не только местом свиданий и встреч, а также памятников Татищеву и де Генину – основателям города.

3. Екатеринбургский музей изобразительных искусств известен своей коллекцией экспонатов, которая была составлена из собрания уральского общества любителей естествознания. Ранее она находилась в краеведческом музее.

Несколько советов

Такой город, как Екатеринбург, непросто обойти за несколько дней. Для того, чтобы прочувствовать всей душой этот уголок Родины, нужно потратить минимум пять – семь суток. И отличной альтернативой отелю или гостиницы являются апартаменты посуточно в центре Екатеринбурга. На примере компании ДримХауз рассмотрим, почему же снимать квартиру или апартаменты посуточно максимально удобно для путешественников:

1 Высокий сервис, который относится не только к услугам горничных, но и к услугам водителей и менеджеров;

2. Многообразие выбора – цена варьируется от месторасположения к центру, количества комнат, и категории жилья;

3. Идеально подходит для деловых поездок, ведь компания предоставляет всю финансовую отчетность;

4. Безопасность – превыше всего. Все квартиры находятся либо в собственности, либо в субаренде у компании.

