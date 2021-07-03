Лодки ПВХ: обзор моделей

13:09 3.07.2021

Внутренний туризм – это одна из важнейших составляющих экономики государства.

На территории России находится большое количество лесных и речных зон, где люди разных возрастов могут отдохнуть и провести время с пользой. Но для такого вида отдыха необходимо соответствующее оснащение. В этой статье мы поговорим про лодки ПВХ.

Что такое ПВХ лодка?

Лодка ПВХ – это маломерное судно, сделанное из поливинилхлорида. Основными преимуществами данного материала являются: противодействие высоким температурам, хорошая устойчивость к воздействию агрессивных фактором, таких как бензин или ультрафиолет, а также высокая прочность материала – лодка ПВХ может выдержать повреждения от порезов и ударов об скалистое дно.

Самые популярные лодки ПВХ. Модели и производители

Мы составили список лодок ПВХ с их основными плюсами. Для более подробного ознакомления можно перейти на сайт https://tulin-lodki.ru/.

1. Лодки от компании Riverboats представляют собой маломерные судна, состоящие из встроенного транца и киля, надувного и фанерного дна, баллона с большим диаметром, большого кокпита, передвижных сидений. Основные плюсы: они легкие, обладают хорошим дном низкого давления, комплектуют держателями под эхолот. Опционально их можно комплектовать электромотором, фальшбортом. Производятся в России, цветовая палитра – серо-черные оттенки и камуфляж.

2. Лодки фирмы Тулин. Это лодки, которые обладают встроенным транцом, являются моторно-гребными моделями, диаметр баллона – средний, в наличии есть передвижные сидения. Основные преимущества – наличие двух или трех отсеков, легкий вес изделия, высококачественные швы, гарантийный талон, обладают креплением ликтрос-ликпаз. Страна производителя – Россия, цветовая гамма – серый, зеленый, опционально можно изготовить лодку любого цвета под заказ.

3. Лодки Stormline. Оснащены встроенным транцем, килем, фанерной жесткой сланью, дном высокого и низкого давления, большим диаметром баллона, наличием серии jet тоннельных лодок, бронированием дна и баллонов, большим кокпитом, большим весом, передвижными сиденьями с мягкими накладками и аксессуарами. Плюсы: наличие большого количества отсеков, корейское качество материалов, гарантийный срок.

По каким параметрам лучше выбирать лодки

Существует определенные характеристики, которые нужно учитывать при выборе лодки ПВХ:

1. Пространство и вместительность судна;

2. Функциональность;

3. Комфортабельность;

4. Безопасность.

