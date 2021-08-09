Кратко про Австралию

20:41 9.08.2021

У многих людей рано или поздно возникает вопрос: «Куда бы съездить, чтобы провести время с пользой?».

Определиться с выбором страны для путешествия достаточно непросто, ведь каждое место уникально по-своему. В этой статье мы поговорим про Австралию и ее особенности.

Краткая справка

Начнем с того, что Австралия является шестой страной в мире в рейтинге самых больших стран. Хочется отметить, что она представляет собой государство, которое занимает континент целиком, что само по себе уникально, ведь таких стран больше нет на Земле. Австралия сочетает невероятно дикую и разнообразную фауну с людными крупными городами, где кипит людская жизнь, где открываются новые сферы бизнеса и процветает наука, о чем можно более подробно узнать на сайте http://place-advisor.com.

Так же поражают пейзажи этого места: там можно встретить и альпийские луга, и тропические джунгли с уникальными видами животных, которых не найти в других странах. Австралия подходит для людей, которые предпочитают заниматься спортом в воде: серфингом, винд-серфингом, дайвингом, катанием на водных лыжах, греблей и яхтингом.

Расположение

Этот континент располагается сразу и на Восточном, и на Южном полушариях планеты. Материк – это часть государственного устройства государства под названием Австралия. Так как Австралия является континентом, его окружает огромное количество морей и сразу два океана. Побережье на Юго-востоке омывает Тасманово море в Тихом океане, побережье на Востоке нежно укутаны волнами кораллового моря, а пляжи на Западе и на Юге омывает Индийский океан. Рядом с Австралией находятся несколько крупных островов – Новая Гвинея и Тасмания.

Климат материка

Удивительной особенностью данного континента является его расположение в трех климатических поясах на юге, а именно в субэкваториальном, в тропическом и в субтропическом. Зимой иногда могут выпасть снежные осадки, но, как правило, их немного, и они быстро исчезают. Интересный факт: Австралию считают самым засушливым континентом мира, ведь именно там находится огромное количество пустынных местностей.

