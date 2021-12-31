Если рай на Земле существует, то это острова Уитсанди

В двадцать первом веке, путешествия-это довольно популярное хобби, поэтому сейчас все сложнее удивить искушённых туристов.

Одним из самых удивительных мест Австралии являются острова Уитсанди. Про них мы и поговорим в этой статье, а более подробную информацию о них вы сможете найти на сайте planetofdream.com/Острова_Уитсанди

Данные острова находятся посередине Кораллового моря, принадлежащего Австралии, и являются архипелагом Тихого Океана. В состав архипелага входят семьдесят четыре острова, примыкающие к Большому Барьерному Рифу. Своё название они получили благодаря капитану Куку.

Острова напоминают рай на земле, этот эффект производят пейзажи- белые песчаные пляжи, зелёные палльмы, и кристально чистое море.

Климат

Климат тропический саванный. Средняя температура составляет 27,2 °C. Температура воды 20—24 °С круглый год. Среднее количество осадков 1792,4 мм в год, из которых 60 % приходятся на сезон дождей в период с января по март.

Квалия

Один из любимейших туристических берегов Уитсанди, находящийся на острове Дент-Айленд - остров Квалия. Этот остров знаменит не только природными богатствами, но и удивительной игрой в гольф на вертолете (хели-гольф).

Хейман

Хейман-это самый северный остров в составе архипелага. Его основная достопримечательность- пятизвёздочный курорт.

Хук и Саут-Молл

Помимо туристических мест, существуют более дикие острова, которые славятся своими национальными парками. Каждый путешественник может насладиться пейзажами, так как острова Хук и Саут-Молл обустроены маршрутными тропами и смотровыми платформами.

Острова Уитсанди - это идеальное место для туристов, так как здесь вы сможете заниматься подводным плаванием, прогулками на катамаране, активным туризмом, а также лицезреть великолепные морские пейзажи. Лететь лучшего на эти отстроена лучше в январе (до марта), ведь именно в эти месяцы вас будет ожидать самая тёплая вода, однако, необходимо учитывать, что это сезон дождей. С июня по ноябрь дожди практически отсутствуют, но вода будет достаточно прохладной

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