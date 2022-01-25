Изучаем Москву с высоты – смотровые площадки московских высоток
Ведь во время пребывания в другой стране вы узнаете много интересного, уникального, такой полезной информации вы не прочитаете ни в одной книге. Одним из самых любимых туристических мест является Москва.
Красивый, многогранный город с невероятной историей возникновения. Столица привлекает туристов со всего мира своим разнообразием достопримечательностей, локаций, необычных мест. Одним из популярных направлений для экскурсии являются смотровые площадки. Посещение обзорных площадок известных башен входит в основные программы экскурсий по Москва-Сити.
Самые невероятные места
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Панорамный вид и музей – два в одном, да еще и на 56 этаже. В современных интерактивных залах вы сможете узнать необычные истории зарождения прекрасной столицы, услышать необычные факты и узнать, как возник самый необычный город в городе – Москва-Сити. Помимо этого, вы также сможете насладиться прекрасными вида с высоты птичьего полета. Именно на такой высоте можно увидеть, насколько разнообразна Москва.
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Крыша, прекрасный город, романтика. Под руководство профессионального руфера вы подниметесь на знаменитую крышу всего города, легендарный дом находиться на Новом Арбате. Своим глазами вы увидите невероятные пейзажи, понаблюдаете за жизнью мегаполиса, а также сделаете превосходные снимки на фоне всего города. А также сможете насладиться шикарным видом ночных огней комплекса Москва-Сити и прекрасными звездами Кремля.
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Москва-Сити совершено с новой стороны. Данный комплекс давно стал одной из самых главных и популярным достопримечательностей столицы. Ведь это весьма непривычно наблюдать явление город в городе. Москва-Сити – это своеобразный современный остров, у которого есть множество своих секретов и тайн. Если вы хотите погрузиться в необычную историю возникновения данного каменного острова, то вам необходимо посетить экскурсию и изучить город изнутри.
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Вкусное мороженое на высоте птичьего полета. А знали вы, что одна из самых вкусных фабрик по производству всеми любимого лакомства – мороженого располагается на невероятной высоте, а именно в башне «Федерация», которая является частью небоскребов Сити. Также там есть смотровая площадка, которая открывает просто превосходный обзор на город. С такого ракурса вы сможете иначе посмотреть многие достопримечательности Москвы, при этом вкушая вкусное мороженое. Также пробежитесь по уникальным местам Сити и рассмотрите необычную скульптуру «Древо жизни» и пройдетесь по мосту к набережной Тараса Шевченко.
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Кто не любит красивые снимки, ведь они – это часть ваших воспоминаний. Если вы давно мечтаете пополнить свои альбомы и социальные сети профессиональными снимками с красивыми локациями, тогда фото-прогулка – это то, что вам необходимо. Особенно, когда задний фон украшают могущественные и непревзойденные небоскребы.
Экскурсии – это максимальная польза для вашего культурного развития, отдыха и получения новых впечатлений и ярких эмоций. Подорать экскурсию с посещением смотровых площадок или основных достопримечаательностей Москвы лучше на сайте www.travel-mania.org - московского экскурсиионного бюро. Все программы составлены местными гидами и они безупречны, особенно по новым и современным местам, таким как Москва-Сити.
Взгляните на Москву иначе с высоты птичьего полета!
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