Дубай: отдых и развлечения на любой вкус

21:46 9.02.2022

Песчаная бескрайняя пустыня, дюны, вереница верблюдов, современная торговля, небоскребы, парки - такой разнообразной предстанет для всех приезжающих необычная, загадочная страна семи Эмиратов.

Дубай - один из семи Эмиратов с одноименной столицей, самый крупный туристический город в Эмиратах. Расположен на берегу Персидского залива, с юга граничит с Абу-Даби, столицей Объединенных Арабских Эмиратов, а с севера - с Эмиратом Шарджа.

Жаркий и сухой тропический климат страны, полное отсутствие дождей, за исключением зимних месяцев, привлекают туристов в определенные месяцы (с октября по март), когда температура немного снижается до +20 градусов в отличие от летних 35 градусов тепла.

Город Дубай

Туристам предстоят интересные экскурсии, например, к 163-х этажной башне «Бурдж Халифа», откуда открывается прекрасный вид на город со всех сторон с высоты 472 метров. Именно на этой высоте находится смотровая площадка.

Город встречает туристов пляжами и городскими экскурсиями. Их ждет знакомство с достопримечательностями города, с известным «золотым» рынком, базарами, современными гостиницами, мечетями, сказочными дворцами шейхов.

Торговый центр в башне Бурдж Халифа, выстроенный в современном стиле, встретит туристов обилием магазинов с различными товарами. Как и в большинстве современных торговых центров, здесь есть каток для желающих отдохнуть с пользой.

Торговый центр Бурдж Халифа стоит посетить, чтобы посмотреть на уникальный аквариум, в котором представлены удивительные рыбы, жители морских глубин, да и сама конструкция аквариума не оставит никого равнодушным.

Торговля активно развивается в Дубаи, новый торговый центр Марина Молл открыл свои двери гостям страны и жителям. Молл Эмиратов поразит туристов своими размерами, здесь помимо магазинов есть горнолыжный комплекс, кафе и рестораны, смотровые площадки, трасса для бобслея, зона для сноуборда.

Аутлет Молл привлечет всех тех, кто желает сделать покупки со значительными скидками. В нем предлагаются известные марки и бренды по более низкой цене.

Передвигаться по городу можно на метро в любой район. Этот вид транспорта появился не так давно, но уже активно используется как местными жителями, так и туристами.

Пляжи и отели

Джумейра Бич - один из интереснейших и комфортных отелей Дубаи. Рядом с отелем есть прекрасный парк с утопающими в зелени тропинками, роскошными садами. Пляжи встретят отдыхающих чистейшим золотым песком. Парк любим детьми за обилие аттракционов. Для малышей организована игровая зона с горками, домиками, лесенками.

Многих туристов привлекает пляж Мамзар Бич, он знаменит спокойной водой, поскольку находится в проливе, огражден со всех сторон пляжами, волны с Персидского залива не попадают в него. Место популярно у любителей семейного отдыха, у любителей покататься на водных скутерах и лыжах.

Любители активного отдыха обязательно заглянут в парк Сафа, где при отсутствии водоемов можно вполне интересно провести время, катаясь на велосипеде, играя в волейбол, гуляя по парку. Не останется без внимания и зоопарк города, интересно будет посмотреть на животных и птиц пустыни.

Аквапарк «Крик-Парк» будет интересен и взрослым, и детям. Дельфины и морские котики порадуют и удивят своими умениями, а фотографии сохранят эти выступления на память.

В городе сосредоточено большое количество аквапарков, в которых можно прекрасно провести время на горках, покататься на волнах - и все это по довольно доступным ценам.

Пустыня

После всех городских экскурсий можно отправляться в самое загадочное и красивое место Эмиратов - в пустыню. Пустыня - место опасное, и отправляться туда нужно обязательно с сопровождающим. Программа непременно включает ужин с арабскими блюдами, а также у туристов есть прекрасная возможность сфотографировать закат в пустыне с его необычными красками и переливами.

Любителям ночного отдыха

При многочисленных отелях всегда расположены кафе, клубы и рестораны, предлагающие интересные развлекательные программы для своих гостей. Итальянский Кавалли Клаб встретит настоящей итальянской кухней. Клуб Apartment встречает гостей уютными залами и спокойной музыкой. Потанцевать под арабские мелодии можно в Марина Бич. Места в ресторанах и кафе бронируются заранее.

Вопросы такта и этикета

Будучи в Эмиратах, нужно помнить о том, что это мусульманская страна, в которой есть свои обычаи и правила, соблюдение которых является обязательным для гостей страны. Обычаи мусульман запрещают им употребление алкогольных напитков, и даже предложение алкоголя считается дурным тоном и запрещено. Употребление алкоголя в общественных местах в этой стране категорических запрещено, за это налагается штраф. Женщинам рекомендуется не носить короткие юбки, платья с декольте, а также прозрачную одежду или сильно облегающую. На улицах Эмиратов запрещены поцелуи и объятия, а нарушающие эти правила подвергаются штрафу.