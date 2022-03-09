Удивительный мир Алтая

18:51 9.03.2022

Россия - это страна, богатая своими природными ресурсами.

И дело даже не в количестве природных ископаемых и сырья - Россия богата своей природной красотой. Существует огромное количество туристических мест, но одно из самых популярных - Республика Алтай. В этой статье мы поговорим почему Летние туры на Алтай - это прекрасный способ отдохнуть не только душой, но и телом.

Алтай. География

Климат Республики Алтай сформировался за счет ее географического положения и рельефа, высота высот колеблется от трехсот пятидесяти до четырех тысяч пятиста метров. Алтай достаточно далеко расположен от океанов, этим объясняется его умеренно-континентальный климат - зимой холодно, летом тело. К климатообразующим факторам можно также отнести:

1. Наличие континентального арктического воздуха, который распространяется внутри региона внезависимости от сезона;

2. Наличие теплых и влажных западных воздушных масс, которые приходят с Атлантического океана;

3. Наличие циклонов, которые формируются за счет горного рельефа.

Места, которые необходимо посетить на Алтае

Алтай - это место силы, уникальное место. Если вы будете на Алтае, обязательно стоит посетить:

1. Чуйский тракт

Чуйским трактом называют одну из самых известных и древних дорог Алтая. Между прочим, она входит в ТОП-10 самых красивых дорог мира по мнению организации National Geographic. Можно назвать Чуйский тракт асфальтированной артерией Алтая, ведь через нее проходит трасса Новосибирск-Алтай-Монголия, а потом Китай-Аравийской море-Карачи.

2. Гейзерное озеро.

Гейзерное озеро, находящиеся в ста шестидесяти пяти километров от границы России и Монголии, имеет небольшой диаметр - всего лишь тридцать метров. Отечественное гейзерное озеро визуально очень сильно напоминает озеро в Йеллоустонском парке, в котором можно наблюдать как гейзеры, выходяшие наружу, поднимают голубой ил. Во истину увлекающее зрелище!

3. Белуха

Если вы любитель гор, вам непременно необходимо посетить Белуху - наивысшую вершину Алтая высотой четыре тысячи пятьсот девять метров над уровнем моря. Между прочим, гора Белуха - граница, разделяющая Россию и Казахстан. Является памятником ЮНЕСКО в комплексе "Золотые горы Алтая".