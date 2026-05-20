Россия и Китай продлили безвизовый режим

14:45 20.05.2026

Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китайская сторона готова совместно с российской продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок", — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат напомнил, что граждане, имеющие обычные загранпаспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней.

Россия в свою очередь также продлит безвизовый режим на 2027 год, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.