Россия и Китай продлили безвизовый режим
Китай продлит безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китайская сторона готова совместно с российской продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок", — приводит его слова РИА Новости.
Дипломат напомнил, что граждане, имеющие обычные загранпаспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней.
Россия в свою очередь также продлит безвизовый режим на 2027 год, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
