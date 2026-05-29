Между Москвой и Душанбе снова запустят прямой поезд

Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе, приостановленное весной 2020 года из-за пандемии COVID-19, возобновляется. Об этом сообщили в РЖД.

Поезд №423/424 Душанбе — Москва, который формирует таджикский перевозчик «Рохи Охани Точикистон», будет ходить один раз в две недели. Первый рейс из Москвы отправится 25 июня с Павелецкого вокзала. Поезд будет уходить по четвергам в 06:05 и прибывать в Душанбе утром понедельника — в 02:48. В дороге пассажиры проведут почти четыре дня.

Маршрут пройдет через четыре страны — Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Россию. По пути предусмотрены остановки в Бухаре, Нукусе, Кунграде, Актобе, Оренбурге, Самаре, Пензе, Ряжске и ряде других городов.

Пассажирам будут доступны плацкартные и купейные вагоны. Билеты можно оформить за 45 суток до отправления — через сайт, мобильное приложение и кассы РЖД. Продажа билетов на рейсы из Душанбе уже открыта, а билеты на отправление из Москвы появятся в ближайшее время.

Сейчас между Россией и Таджикистаном уже курсируют три поезда формирования «Рохи Охани Точикистон»: по маршрутам Куляб — Волжский, Душанбе — Волжский и Худжанд — Волжский. Все они выполняют рейсы раз в неделю.

Прямой пассажирский поезд между Москвой и Душанбе не ходил более шести лет — сообщение было остановлено в марте 2020 года на фоне пандемийных ограничений.

