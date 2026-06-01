В России заработали новые стандарты для отелей и туристов

10:10 1.06.2026

С 1 июня в России начали действовать новые рекомендации по приему российских и зарубежных туристов в гостиницах. Среди особенностей документа — отдельные требования для гостей из Китая, включая рекомендацию не размещать их в номерах с цифрой «4», пишет РИА Новости.

Речь идет о предварительном национальном стандарте в сфере туризма, который будет действовать до июня 2028 года. Документ носит добровольный характер и посвящен адаптации гостиниц и туристической инфраструктуры для иностранных посетителей.

Согласно рекомендациям, гостиницам предлагается создавать иностранные версии сайтов, прежде всего на английском языке, предоставлять бесплатный Wi-Fi и обеспечивать возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Информацию для гостей также советуют дублировать на английском: это касается навигации, меню, перечней услуг, ценников, бейджей персонала, схем метро и контактов экстренных служб.

Кроме того, стандарт рекомендует иметь в штате как минимум двух сотрудников, владеющих английским языком.

Отдельный блок посвящен туристам из Китая. Для них гостиницам советуют подготовить версии вывесок, инструкций, договоров и путеводителей на китайском языке, а в меню добавить блюда азиатской кухни.

Также документ учитывает культурные особенности: отелям рекомендуют избегать размещения китайских гостей в комнатах или на этажах, где присутствует цифра «4», поскольку в китайской культуре она традиционно считается неблагоприятной.

Для повышения комфорта туристов из Китая в номерах предлагается предусмотреть чайники, разные сорта чая, лапшу быстрого приготовления, палочки для еды, переходники для розеток и доступ к китайским телеканалам. Дополнительно рекомендуется обеспечить прием карт UnionPay и стабильное подключение к интернету при использовании китайских SIM-карт.

Одновременно вступил в силу еще один гостиничный стандарт, устанавливающий общие требования к средствам размещения. Он касается организации пространства и работы персонала. В частности, гостиницы должны размещать информацию о владельце, режиме работы и лицензиях, обеспечивать понятную навигацию внутри зданий и поддерживать порядок на прилегающей территории.

Среди требований — регулярная уборка, уход за зелеными насаждениями, уборка снега, а также возможность беспрепятственного подъезда спецслужб и коммунальной техники. От сотрудников гостиниц ожидается профильная подготовка и профессиональный опыт.