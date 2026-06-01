В России заработали новые стандарты для отелей и туристов

С 1 июня в России начали действовать новые рекомендации по приему российских и зарубежных туристов в гостиницах. Среди особенностей документа — отдельные требования для гостей из Китая, включая рекомендацию не размещать их в номерах с цифрой «4», пишет РИА Новости.

Речь идет о предварительном национальном стандарте в сфере туризма, который будет действовать до июня 2028 года. Документ носит добровольный характер и посвящен адаптации гостиниц и туристической инфраструктуры для иностранных посетителей.

Согласно рекомендациям, гостиницам предлагается создавать иностранные версии сайтов, прежде всего на английском языке, предоставлять бесплатный Wi-Fi и обеспечивать возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Информацию для гостей также советуют дублировать на английском: это касается навигации, меню, перечней услуг, ценников, бейджей персонала, схем метро и контактов экстренных служб.

Кроме того, стандарт рекомендует иметь в штате как минимум двух сотрудников, владеющих английским языком.

Отдельный блок посвящен туристам из Китая. Для них гостиницам советуют подготовить версии вывесок, инструкций, договоров и путеводителей на китайском языке, а в меню добавить блюда азиатской кухни.

Также документ учитывает культурные особенности: отелям рекомендуют избегать размещения китайских гостей в комнатах или на этажах, где присутствует цифра «4», поскольку в китайской культуре она традиционно считается неблагоприятной.

Для повышения комфорта туристов из Китая в номерах предлагается предусмотреть чайники, разные сорта чая, лапшу быстрого приготовления, палочки для еды, переходники для розеток и доступ к китайским телеканалам. Дополнительно рекомендуется обеспечить прием карт UnionPay и стабильное подключение к интернету при использовании китайских SIM-карт.

Одновременно вступил в силу еще один гостиничный стандарт, устанавливающий общие требования к средствам размещения. Он касается организации пространства и работы персонала. В частности, гостиницы должны размещать информацию о владельце, режиме работы и лицензиях, обеспечивать понятную навигацию внутри зданий и поддерживать порядок на прилегающей территории.

Среди требований — регулярная уборка, уход за зелеными насаждениями, уборка снега, а также возможность беспрепятственного подъезда спецслужб и коммунальной техники. От сотрудников гостиниц ожидается профильная подготовка и профессиональный опыт.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу: НАТО отрабатывает сценарии ударов по Союзному государству
freepik / Magnific.com"/>
Детский омбудсмен предложила снизить возраст трудоустройства детей
Freepik "/>
Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?
Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу
Избранное
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
НРАВ «Желтые стены» (интернет-сингл)
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Почему СССР пугает либералов?
Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)
Дельфин, 9 августа, Дизайн завод
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie