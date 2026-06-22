В Крыму работа детских лагерей приостановлена до сентября

Питание в детском лагере © KM.RU

Бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в Крыму с 22 июня до 1 сентября, сообщает Газета.RU со ссылкой на соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова.

В документе указано, что меры были введены «с целью обеспечения общественной безопасности».

Также в указанный период нельзя будет бронировать места в других средствах размещения (отели, гостиницы и другие) для участия детей в различных мероприятиях, например в слетах, фестивалях, экскурсиях или спортивных сборах.

Аксенов призвал с пониманием отнестись к установленным ограничениям.

Ограничения были введены после того, как накануне беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов погибли четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2026, 17:00
    Гость: врать надо умеючи

    В Артеке не жили, а приезжали по путёвкам и уезжали.Кто дедовщину устраивал:воспитатели или вожатые?/ Тьфу!

  2. 22.06.2026, 16:43
    Гость: Европеец

    Привет!
    Я в своём посте перепутал - инфаркт был у Пальмиро Тольятти, который на том бревне тоже сидел. Там всегда был строевой тип передвижения и проходившие шеренги приветствовали хором встреченных людей.
    Единственное, что мне там понравилось - музей космонавтики с тренажёрами, на которых тренировались космонавты когда то.
    Я попробовал 2 из них.
    Один - кресло, которое могло двигаться вверх, вниз, влево и вправо, причём движение было так незаметным (в космосе нет ухабов) что человек его не регистрировал. Меня спросили чувствую ли я движение и я сказал что нет а притом кресло со мной было уже давно под потолком а я и не заметил момент когда и куда оно двигалось.
    Второй тренажёр - кресло вращающееся вокруг своей оси. Сидеть на нём надо было с закрытыми глазами. Потом кресло внезапно останавливалось и от меня требовалось открыть глаза и встать. Эффект был поразительный - люди почти выпадали из кресла и не могли контролировать движение своих рук и ног. Это была тренировка вестибулярного аппарата.

    Были там и продукты для космонавтов - там я впервые и в последний раз видел некоторые сорта колбасы.

  3. 22.06.2026, 15:33
    Гость: Сергей Ярославль

    Это как срочная служба в Советской Армии. Куда попадёшь. Кто-то говорит: "Служба - реальный курорт! Даже на губе - курорт! В своей казарме - тем более. Если бы жизнь была длинная - ещё бы с удовольствием послужил!" А где-то такая дедовщина, что служба - это реальный ад. Советские детские учреждения - аналогично.

  4. 22.06.2026, 15:06
    Гость: good

    Спасибо партии за это!
    ----------------------
    Спасибо нынешним главарям, что их не было в моем счастливом детстве!

  5. 22.06.2026, 14:59
    Гость: !

    А у меня двое одноклассников туда получили путевки за успехи в олимпиаде - были в восторге!

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