МИД РФ отверг информацию о подготовке в России выездных виз

19:34 10.07.2026

Сообщения о том, что в России якобы готовится законопроект о введении выездных виз, не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет «Коммерсант».

Дипломат назвала эти сообщения «ахинеей». «Классика иноагентства»,— добавила Захарова.

Такие визы действовали в России до 1993 года. Сегодня несколько СМИ-иноагентов со ссылкой на источники написали, что в стране якобы планируют вернуть такие документы.

О том, что власти не намерены вводить такой закон, в МИДе говорили еще летом 2022 года. Тогда замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев напоминал, что свободное перемещение граждан закреплено в Конституции.