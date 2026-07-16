Черногория может ввести визовый режим для россиян с 1 октября

Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года, сообщает Газета.RU со ссылкой на местное издание «Дан».

По его данным, в дальнейшем власти также планируют ввести визы для туристов из Турции, Китая и ряда других стран, чтобы синхронизировать свою политику с правилами Евросоюза к концу 2027 года. К приему заявлений на визы рассчитывают привлечь компанию VFS Global, занимающуюся приемом документов и биометрии для многих государств Шенгенской зоны.

Полное согласование визовой политики ожидается после вступления страны в ЕС, но правительство предложило частичную гармонизацию визовых правил в качестве подготовительного шага. К декабрю этого года Черногория должна начать работу по сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2026, 19:27
    Гость: да

    она може ввести , а может и не ввести. А то мы каждые выходные туда летаем развлечься и поужинать . Да пусть хоть визовый хоть лагерный режимы вводят нам живущим от пенсии до пенсии плевать с железобетонного мост Джурджевича в реку Тара.

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