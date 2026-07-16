Черногория может ввести визовый режим для россиян с 1 октября

18:14 16.07.2026

Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября 2026 года, сообщает Газета.RU со ссылкой на местное издание «Дан».

По его данным, в дальнейшем власти также планируют ввести визы для туристов из Турции, Китая и ряда других стран, чтобы синхронизировать свою политику с правилами Евросоюза к концу 2027 года. К приему заявлений на визы рассчитывают привлечь компанию VFS Global, занимающуюся приемом документов и биометрии для многих государств Шенгенской зоны.

Полное согласование визовой политики ожидается после вступления страны в ЕС, но правительство предложило частичную гармонизацию визовых правил в качестве подготовительного шага. К декабрю этого года Черногория должна начать работу по сбору биометрических данных в соответствии с требованиями будущего членства в Шенгенской зоне.