Черногория с 1 ноября введет визы для граждан России

Черногория введет визы для граждан ряда стран, включая Россию. 

Как отмечается отмечается на сайте правительства, Черногория «полностью согласовала свою визовую политику с визовой политикой Европейского союза», выполнив тем самым один из заключительных критериев на пути вступления в объединение, пишет РБК.

Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 году и начала переговоры о членстве в 2012-м. Страна открыла все 33 переговорные главы и закрыла 16 из них. Власти рассчитывают присоединиться к Евросоюзу в 2028 году.

«23 июля 2026 года правительство Черногории приняло постановление о внесении изменений в постановление о визовом режиме; согласно его положениям, граждане стран, из-за которых возникали расхождения между визовыми режимами Черногории и Европейского союза (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), обязаны получать визу для въезда в Черногорию, начиная с 1 ноября 2026 года», — говорится в сообщении.

Гражданам стран, которым требуется виза в Черногорию, больше не нужно подавать документы исключительно в дипломатические представительства или консульские учреждения страны. Это можно сделать в визовых центрах VFS в Индии, Бангладеш, Кыргызстане, Азербайджане, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и России. Вскоре такие центры откроются также в Пакистане, Китае, Армении, Казахстане, на Филиппинах, в Катаре, Саудовской Аравии, Бахрейне, Беларуси, Непале и Узбекистане.

Прежде граждане России и Белоруссии могли въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней без необходимости получать визу. Эти правила будут действовать до 31 октября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.07.2026, 17:31
    Гость: " Медуза "

    Предатели !. Верно сказал император :" У России только 2 союзника- Армия и Флот !!! "

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