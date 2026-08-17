Еще четыре страны ЕС введут ограничения для российских загранпаспортов

14:55 17.08.2026

Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября 2026 года перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта с пятилетним сроком действия, пишет Газета.RU со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

При этом Швеция в рамках исключения до 31 декабря продолжит принимать небиометрические паспорта россиян, если их шенгенская виза или вид на жительство (ВНЖ) стран ЕС и Шенгенского соглашения были получены до 1 октября 2026 года.

В свою очередь Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений предусматривать не будут. После вступления в силу новых ограничений небиометрические российские загранпаспорта не будут признаваться уже в 15 европейских странах. До этого такие паспорта перестали принимать в Финляндии, Исландии, Дании, Эстонии, Литве и Латвии, а также в Польше, Чехии, Франции, Германии и Румынии.

До этого Черногория объявила о решении отменить безвизовый режим для россиян с 1 ноября 2026 года. Согласно действующим правилам, граждане России до 31 октября 2026 года могут приезжать в Черногорию и оставаться на территории страны до 30 дней с действующим проездным документом. С 1 ноября для въезда в страну потребуется виза.