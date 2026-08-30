Минтранс намерен узаконить овербукинг на авиарейсах в России

15:48 30.08.2026

Минтранс России готовит изменения в законодательство, которые позволят авиакомпаниям официально применять овербукинг, то есть продажу на рейс большего количества билетов, чем есть мест в самолете, заявил глава ведомства Андрей Никитин.

«Если на рейс пришло больше людей, чем физически есть мест в самолете, авиакомпания не должна просто разводить руками. Поэтому важно закрепить в законодательстве требование: перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций. Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее», — приводит его слова Газета.RU.

Никитин отметил, что в зарубежной практике к овербукингу относятся в целом положительно, поскольку этот механизм, по его словам, в первую очередь призван учитывать интересы пассажиров.

«Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры — те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла», — подчеркнул Никитин.

В результате самолет отправляется со свободными креслами, хотя другие желающие уже не могут купить на этот рейс билет, отметил глава Минтранса.

Первоначально применять механизм планируют только на направлениях с высокой частотой рейсов, чтобы в случае нехватки мест пассажира можно было относительно быстро отправить следующим самолетом.

Андрей Никитин заявил, что главным условием легализации овербукинга будет введение обязательных гарантий для пассажиров.

«Важно закрепить в законодательстве требование: перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций», — сказал он.

Среди них Никитин назвал денежную выплату, отправку альтернативным рейсом и создание комфортных условий на время ожидания следующего вылета, при этом конкретные суммы компенсаций пока не определены.