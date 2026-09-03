Россиянам понадобится электронное разрешение для въезда в Казахстан

С ноября текущего года гражданам России потребуется оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора цифровой платформы QazETA.

Электронное разрешение ETA предусмотрено для иностранных граждан, которые могут въезжать в Казахстан без визы. Соответствующие изменения в миграционное законодательство страны вступили в силу 25 августа.

До 1 ноября система будет работать в тестовом режиме, поэтому отсутствие оформленного разрешения пока не станет причиной для отказа во въезде.

Затем требование планируют вводить поэтапно. С 1 ноября ETA станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов. С 15 ноября разрешение потребуется тем, кто въезжает в Казахстан на автомобиле через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября правило распространится на автомобильные пункты пропуска на границах со странами ЕАЭС, а с 15 декабря — на пассажиров поездов и прибывающих через морские порты.

Электронное разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан.

Сейчас оформить ETA можно бесплатно. Заявление необходимо подать через официальное мобильное приложение QazETA не позднее чем за 72 часа до въезда. В дальнейшем услуга станет платной, однако ее стоимость пока не определена. По словам оператора платформы, цена будет одинаковой для граждан всех государств.

Вопрос о стоимости разрешения пока находится на стадии согласования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.09.2026, 11:10
    Гость: ha

    Самое лучшее - визовый режим со всеми бывшими. В отличие от других стран, они имеют миллионы своих сторонников и агентов, именуемых стыдливо трудовыми мигрантами.

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