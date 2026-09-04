Европа требует от Армении установить визовый режим с Россией

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Установить визовый режим с Россией от властей Армении требует Запад, сообщает "Спутник Армения" со ссылкой на газету "Грапарак".

"Именно это является предусловием, после выполнения которого ЕС возможно через несколько лет начнет процесс либерализации виз", - отмечает издание.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о возможности такого сценария, отметила, что Армения навредит самой себе в случае введения визового режима для россиян.

После комментария МИД России на этот счет премьер-министр республики Никол Пашинян уверил на брифинге, что Армения не намерена ограничивать въезд для граждан России и ранее не вела дискуссий о его отмене. По словам Пашиняна, Ереван, напротив, приветствует граждан из РФ, поскольку россияне вносят значительный вклад в развитие туристической сферы Армении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.09.2026, 11:39
    Гость: Ну наконец-то ДОШЛО что ТРЕБОВАНИЕ ВИЗОВОГО РЕЖИМА

    . Это одно из условий евроинтеграции в отношении любой страны-кандидата в ЕС. Вот об это я сказал в своём пером комментарии.

    И я об этом, о чем вой и шум?

    Обсуждаемое НОВОСТЬ. а не статья. Новость о предположительном введении визового режима Арменией.
    А НЕ РЕАКЦИИ на этот факт России и что Россия будет делать. Что будет делать ИЗВЕСТНО.

    "Где пила-у соседа...Зачем дала-да не давала Я...он сам пришел"-из анекдота

    Щёки не надо надувать " Вот об это я сказал в своём пером комментарии."

    Я не пересчитываю и не перечитываю и не собираюс ваши ...коменты -чести вам много будет.

  2. 06.09.2026, 09:14
    Гость: stalker

    Слишком много слов с вашей стороны. Вот это и есть демагогия. А что по факту ? Армения стремится к вступлению в ЕС. Сам Пашинян об этом неоднократно заявлял. ЕС рано или поздно поставит перед Арменией вопрос о введении визового режима с Россией. Это одно из условий евроинтеграции в отношении любой страны-кандидата в ЕС. Вот об это я сказал в своем первом комментарии. Как следствие Россия будет вынуждена ответить тем же. Что не так ? А что до Молдовы и Украины, то статья этим странам не посвящена. Не надо тему разговора в сторону уводить.

  3. 06.09.2026, 07:39
    Гость: Как

    они переживают,то за грузин,то за азеров.Так пусть в вводят,новый виток истории,новый опыт.

  4. 06.09.2026, 07:37
    Гость: Nic

    Тебя взбодрила - уже хорошо,лишний повод не закиснуть.
    Конечно, и никол-паша и Санду и даже Зеля - все стремятся создать для своих народов демократию и процветание,но им,как плохим танцорам,всё время что-то мешает.

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