Европа требует от Армении установить визовый режим с Россией

13:09 4.09.2026

Установить визовый режим с Россией от властей Армении требует Запад, сообщает "Спутник Армения" со ссылкой на газету "Грапарак".

"Именно это является предусловием, после выполнения которого ЕС возможно через несколько лет начнет процесс либерализации виз", - отмечает издание.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о возможности такого сценария, отметила, что Армения навредит самой себе в случае введения визового режима для россиян.

После комментария МИД России на этот счет премьер-министр республики Никол Пашинян уверил на брифинге, что Армения не намерена ограничивать въезд для граждан России и ранее не вела дискуссий о его отмене. По словам Пашиняна, Ереван, напротив, приветствует граждан из РФ, поскольку россияне вносят значительный вклад в развитие туристической сферы Армении.