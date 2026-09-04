Европа требует от Армении установить визовый режим с Россией
Установить визовый режим с Россией от властей Армении требует Запад, сообщает "Спутник Армения" со ссылкой на газету "Грапарак".
"Именно это является предусловием, после выполнения которого ЕС возможно через несколько лет начнет процесс либерализации виз", - отмечает издание.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о возможности такого сценария, отметила, что Армения навредит самой себе в случае введения визового режима для россиян.
После комментария МИД России на этот счет премьер-министр республики Никол Пашинян уверил на брифинге, что Армения не намерена ограничивать въезд для граждан России и ранее не вела дискуссий о его отмене. По словам Пашиняна, Ереван, напротив, приветствует граждан из РФ, поскольку россияне вносят значительный вклад в развитие туристической сферы Армении.
Комментарии читателей
. Это одно из условий евроинтеграции в отношении любой страны-кандидата в ЕС. Вот об это я сказал в своём пером комментарии.
И я об этом, о чем вой и шум?
Обсуждаемое НОВОСТЬ. а не статья. Новость о предположительном введении визового режима Арменией.
А НЕ РЕАКЦИИ на этот факт России и что Россия будет делать. Что будет делать ИЗВЕСТНО.
"Где пила-у соседа...Зачем дала-да не давала Я...он сам пришел"-из анекдота
Щёки не надо надувать " Вот об это я сказал в своём пером комментарии."
Я не пересчитываю и не перечитываю и не собираюс ваши ...коменты -чести вам много будет.
Слишком много слов с вашей стороны. Вот это и есть демагогия. А что по факту ? Армения стремится к вступлению в ЕС. Сам Пашинян об этом неоднократно заявлял. ЕС рано или поздно поставит перед Арменией вопрос о введении визового режима с Россией. Это одно из условий евроинтеграции в отношении любой страны-кандидата в ЕС. Вот об это я сказал в своем первом комментарии. Как следствие Россия будет вынуждена ответить тем же. Что не так ? А что до Молдовы и Украины, то статья этим странам не посвящена. Не надо тему разговора в сторону уводить.
они переживают,то за грузин,то за азеров.Так пусть в вводят,новый виток истории,новый опыт.
Тебя взбодрила - уже хорошо,лишний повод не закиснуть.
Конечно, и никол-паша и Санду и даже Зеля - все стремятся создать для своих народов демократию и процветание,но им,как плохим танцорам,всё время что-то мешает.
? Один раз $350, ...с вас и 10000 содрать не грех :))