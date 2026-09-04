Air Tanzania приостановила рейсы в Москву

11:48 4.09.2026

Авиакомпания Air Tanzania временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом в Танзании и Москвой с 4 сентября. Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте.

«Решение принимается после плановой оценки рисков в условиях эксплуатации на данном маршруте. Компания ATCL проводит такие оценки непрерывно по всей своей сети, и если результаты подтверждают необходимость приостановки, мы ее делаем», — цитирует сообщение перевозчика РБК.

«Пассажирам, имеющим билеты на затронутые рейсы, будет предложен полный возврат средств или перебронирование на другую дату или маршрут без дополнительной платы», — добавили в Air Tanzania.

О том, что окончательное решение о приостановке полетной программы Air Tanzania между Москвой и Танзанией пока не принято, отметила и Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Изменения, как указали там, пока также не отражены в системах отслеживания рейсов. Так, предыдущий рейс перевозчика из Занзибара в Москву 2 сентября был перенаправлен в Санкт-Петербург, после чего, 3 сентября, борт перелетел из Пулково во Внуково. Рейс Air Tanzania с прибытием в Москву утром 5 сентября остается в расписании Внуково и не отмечен как отмененный.

Позже Air Tanzania назвала дату возобновления рейсов в Москву.

«В дополнение к нашему уведомлению от 3 сентября 2026 г., компания Air Tanzania Company Limited (ATCL) рада сообщить клиентам и широкой общественности о возобновлении регулярных рейсов между Дар-эс-Саламом и Москвой с понедельника, 7 сентября 2026 года», — сообщил перевозчик.

В 13:00 мск в новость внесены изменения - информация о возобновлении рейсов в Москву