Таиланд пересмотрел сроки безвизового пребывания в стране

09:21 15.09.2026

Таиланд с 15 сентября уменьшил срок безвизового пребывания для граждан России с 60 до 30 дней. Об этом напомнил консульский департамент МИД России, пишнет РИА Новости.

Отмечается, что теперь россияне могут въезжать в страну, выезжать из нее и находиться на территории Таиланда без оформления визы не более 30 дней. Такой порядок предусмотрен соглашением между правительствами России и Таиланда об отмене визовых формальностей, заключенным в 2005 году.

В МИД РФ также обратили внимание на ограничения, связанные с так называемыми visa-run. Речь идет о кратковременном выезде из Таиланда через наземный пункт пропуска с последующим возвращением в страну для продления срока пребывания.

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил в интервью РИА Новости, что большинство российских туристов проводят в королевстве 11–12 дней. Это значительно меньше нового 30-дневного периода безвизового пребывания.

По словам дипломата, 60-дневный безвизовый режим Таиланд ввел в одностороннем порядке, чтобы стимулировать международный туризм. Теперь, предположил Томихин, власти страны решили вернуться к прежним правилам.