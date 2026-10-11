ЕС может ужесточить выдачу Шенгена для россиян с 2027 года

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Еврокомиссия (ЕК) готовит план по ужесточению выдачи шенгенских виз россиянам под предлогом неких «гибридных угроз» со стороны РФ. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников ЕС и министра юстиции Швеции Гуннара Стреммера, пишет Газета.RU.

В статье отмечается, что визовые ограничения коснутся сотен тысяч российских граждан, которые посещают Евросоюз как туристы. По данным издания, таким образом Брюссель пытается, в частности, «не допустить въезд в ЕС 650 тысяч ветеранов СВО», а также предотвратить «гибридные угрозы» для европейской промышленности, производящей оружие для Украины.

Инициативу активно продвигают несколько стран, в том числе Швеция, Польша и Эстония. По данным Politico, правила выдачи шенгенских виз могут ужесточить для россиян с января 2027 года.

До этого представитель ЕК по вопросам миграции Маркус Ламмерт заявил, что ограничение выдачи виз гражданам России «было одним из главных приоритетов комиссии» с самого начала спецоперации на Украине. Согласно статистике, количество туристов из РФ, посетивших страны ЕС, сократилось с 4 млн человек в 2019 году до 565 тыс. в 2024 году. Однако уже в 2025 году число выданных виз увеличилось сразу на 10,2% — до 623 тыс. Больше всего разрешений на въезд выдали Франция, Италия и Испания.

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