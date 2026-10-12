Путин ввел на год безвизовый режим для граждан Вьетнама

19:30 12.10.2026

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Вьетнама въезжать в РФ без виз и находиться в стране до 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов.

«Граждане Социалистической Республики Вьетнам вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд», — цитируют документ «Известия».

Согласно указу, с 15 октября 2026 года по 15 октября 2027 года включительно граждане Вьетнама смогут въезжать в Россию и находиться в стране без виз. При этом установленный порядок не действует для граждан Вьетнама, которые приезжают в Россию для трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования или проживания. Режим пребывания таких граждан определяется законодательством РФ.