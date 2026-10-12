Путин ввел на год безвизовый режим для граждан Вьетнама

© KM.RU, Алексей Белкин

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Вьетнама въезжать в РФ без виз и находиться в стране до 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов. 

«Граждане Социалистической Республики Вьетнам вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд», — цитируют документ «Известия».

Согласно указу, с 15 октября 2026 года по 15 октября 2027 года включительно граждане Вьетнама смогут въезжать в Россию и находиться в стране без виз. При этом установленный порядок не действует для граждан Вьетнама, которые приезжают в Россию для трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования или проживания. Режим пребывания таких граждан определяется законодательством РФ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2026, 16:59
    Гость: Бобёр

    Что, мало болезней и насекомых завезли в подмосковье? нужно еще, поэтому тащат сюда африканцев, индусов и прочую холеру и чуму. Я что-то не помню, чтоб Вьетнам разрешил россиянам год без виз и тратить денежки в няньчангах и данангах.. Наоборот только закручивают гайки.

  2. 13.10.2026, 16:07
    Гость: да уж

    в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд», — цитируют документ «Известия».

    Читать полностью: https://www.km.ru/turizm/2026/10/12/bezvizovyi-rezhim/925260-putin-vvel-na-god-bezvizovyi-rezhim-dlya-grazhdan-vetnama

    Особенно улыбнуло "транзитный проезд"

  3. 13.10.2026, 14:20
    Гость: Основной

    Вьетнам суверенное государство с великой историей, отстоявшее свою независимость в тяжелейших войнах, в том числе против США. Плохо что ты, дожив до седых....волос этого так и не узнал. А уж называть целый народ «манкуртами» и «шестерками» это не просто дешевый шовинизм, это абсолютное историческое невежество.
    В геополитике нет места базарным оскорблениям. Вьетнам один из ключевых экономических партнеров России в Азии. Введение безвизового режима хороший стратегический шаг для развития туризма, бизнеса и укрепления позиций на международной арене, а не повод для демонстрации ксенофобии и пещерного национализма.
    Держи свое старое ни чем не подкреплённое высокомерие при себе.

  4. 13.10.2026, 09:15
    Гость: Русь -гей славяне

    Патрушев предложил Китаю перекроить «геоэкономическую карту» мира
    Помощник диктатора РФ изложил позицию Кремля главе МИД Китая.

  5. 13.10.2026, 06:18
    Гость: Старый

    С кем еще устанавливать "безвиз"? Конечно же с шестерками дяди Сэма! Вьеты - настоящие манкурты. Впрочем, мы по тому же пути давно уже идем...

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