Путин ввел на год безвизовый режим для граждан Вьетнама
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам Вьетнама въезжать в РФ без виз и находиться в стране до 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов.
«Граждане Социалистической Республики Вьетнам вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд», — цитируют документ «Известия».
Согласно указу, с 15 октября 2026 года по 15 октября 2027 года включительно граждане Вьетнама смогут въезжать в Россию и находиться в стране без виз. При этом установленный порядок не действует для граждан Вьетнама, которые приезжают в Россию для трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования или проживания. Режим пребывания таких граждан определяется законодательством РФ.
Комментарии читателей
Что, мало болезней и насекомых завезли в подмосковье? нужно еще, поэтому тащат сюда африканцев, индусов и прочую холеру и чуму. Я что-то не помню, чтоб Вьетнам разрешил россиянам год без виз и тратить денежки в няньчангах и данангах.. Наоборот только закручивают гайки.
в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд», — цитируют документ «Известия».
Читать полностью: https://www.km.ru/turizm/2026/10/12/bezvizovyi-rezhim/925260-putin-vvel-na-god-bezvizovyi-rezhim-dlya-grazhdan-vetnama
Особенно улыбнуло "транзитный проезд"
Вьетнам суверенное государство с великой историей, отстоявшее свою независимость в тяжелейших войнах, в том числе против США. Плохо что ты, дожив до седых....волос этого так и не узнал. А уж называть целый народ «манкуртами» и «шестерками» это не просто дешевый шовинизм, это абсолютное историческое невежество.
В геополитике нет места базарным оскорблениям. Вьетнам один из ключевых экономических партнеров России в Азии. Введение безвизового режима хороший стратегический шаг для развития туризма, бизнеса и укрепления позиций на международной арене, а не повод для демонстрации ксенофобии и пещерного национализма.
Держи свое старое ни чем не подкреплённое высокомерие при себе.
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С кем еще устанавливать "безвиз"? Конечно же с шестерками дяди Сэма! Вьеты - настоящие манкурты. Впрочем, мы по тому же пути давно уже идем...