Минпромторг предложил ввести в меню российских отелей «русский завтрак»

Российским гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложено выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак" с традиционными блюдами и местными продуктами, предложили в Минпромторге.

"Учитывая общее направление по популяризации традиционной русской кухни, предлагается реализовать следующие мероприятия: рекомендовать гостиницам (отелям), пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам, предлагающим гостям завтрак, ввести в меню "русский завтрак" как отдельно обозначаемую категорию (набор) следующих блюд и кулинарных продуктов в различном сочетании", - цитирует соответствующую концепцию ведомства РИА Новости.

Согласно документу, в такой завтрак могут входить каши, блины, сырники, творог, ряженка, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда, а также традиционные хлебобулочные изделия - калачи, сайки и баранки.

В концепции отмечается, что в российских заведениях общепита чаще предлагают континентальные, английские и французские завтраки, тогда как блюда русской кухни и региональные гастрономические традиции представлены значительно реже.

Документ предполагает, что региональные и муниципальные власти, отвечающие за потребительский рынок, будут содействовать внедрению этой инициативы. Ее авторы считают, что развитие такого формата позволит туристам знакомиться с местной кухней и продукцией региональных производителей.

Минпромторг совместно с рабочей группой по популяризации традиционной русской кухни разработает эмблему русского завтрака, которую заведения смогут использовать для обозначения блюд и продвижения своих услуг, отмечается в концепции.

При этом инициатива не предполагает принудительной замены существующего ассортимента. Так, для кафе и ресторанов с выраженной национальной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухни, участие в проекте не предусматривается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.10.2026, 19:29
    Гость: Эдуард Асадов. Помните.

    День Победы. И в огнях салюта
    Будто гром: — Запомните навек,
    Что в сраженьях каждую минуту,
    Да, буквально каждую минуту
    Погибало десять человек!

    Как понять и как осмыслить это:
    Десять крепких, бодрых, молодых,
    Полных веры, радости и света
    И живых, отчаянно живых!

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