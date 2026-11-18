12:28 18.11.2026

Визовые центры Словении в России изменили условия подачи документов на визу, остановив прием заявлений на поездки с целью туризма. Об этом говорится в сообщении на сайте VFS Global.

"Информируем вас об изменении условий подачи на визу в Словению. С 16.11.2026 принимаются документы только по следующим целям поездки: посещение членов семьи граждан ЕС (в соответствии с директивой 2004/38/EC), бизнес визиты, участие в конференциях (подача по предварительному согласованию с посольством Словении), работники сферы международных перевозок (моряки, водители грузовиков, пилоты) и национальная виза D: воссоединение семьи с гражданами ЕС", - цитирует сообщение ТАСС.