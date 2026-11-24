11:02 24.11.2026

Европейская комиссия (ЕК) представила обновленные рекомендации по визовой политике для граждан России, предложив закрыть въезд участникам боевых действий и ввести дополнительные проверки.

Так, страны ЕС должны запрашивать у заявителей военные билеты и личные декларации, а также отказаться от признания загранпаспортов старого образца.

«Усиленные проверки должны быть сосредоточены на лицах, которые служат или служили в российских вооруженных силах или связанных с ними вооруженных группах с 24 февраля 2022 года и непосредственно участвовали в боевых действиях... Комбатанты российских Вооруженных Сил других национальностей также подпадают под действие визы, потому что они представляют собой равную угрозу безопасности ЕС», — цитирует рекомендации Газета.RU.

Кроме того, при подаче заявления на визу россиянам будет необходимо заполнить анкету о прохождении военной службы, заполнить заявление о достоверности предоставленных сведений, а также предоставить военный билет.

В ЕК также заявили, что государствам — членам объединения больше не следует признавать небиометрические российские паспорта, учитывая высокий уровень мошенничества и риски для безопасности.

Более строгие проверки на внешних границах ЕС должны проводиться пограничниками с тщательной индивидуальной оценкой всех граждан России, желающих въехать в Шенгенскую зону, независимо от того, откуда они приехали.