В ЕС предложили проверять военные билеты у туристов из России
Европейская комиссия (ЕК) представила обновленные рекомендации по визовой политике для граждан России, предложив закрыть въезд участникам боевых действий и ввести дополнительные проверки.
Так, страны ЕС должны запрашивать у заявителей военные билеты и личные декларации, а также отказаться от признания загранпаспортов старого образца.
«Усиленные проверки должны быть сосредоточены на лицах, которые служат или служили в российских вооруженных силах или связанных с ними вооруженных группах с 24 февраля 2022 года и непосредственно участвовали в боевых действиях... Комбатанты российских Вооруженных Сил других национальностей также подпадают под действие визы, потому что они представляют собой равную угрозу безопасности ЕС», — цитирует рекомендации Газета.RU.
Кроме того, при подаче заявления на визу россиянам будет необходимо заполнить анкету о прохождении военной службы, заполнить заявление о достоверности предоставленных сведений, а также предоставить военный билет.
В ЕК также заявили, что государствам — членам объединения больше не следует признавать небиометрические российские паспорта, учитывая высокий уровень мошенничества и риски для безопасности.
Более строгие проверки на внешних границах ЕС должны проводиться пограничниками с тщательной индивидуальной оценкой всех граждан России, желающих въехать в Шенгенскую зону, независимо от того, откуда они приехали.
Комментарии читателей
мобилизовывать?
Ещё можно обязать всех россиян носить ра рукаве какой нибудь опознавательный знак.
Надеются участников СВО таким образом вычислить? Можно подумать, что они все как один в Европу рвутся на отдых или по иным делам.
Военный билет НЕ входит в список необходимых документов.
- Вы были за границей?
- В Берлине, в Праге...
- Вы ездили туда по служебным делам?
- Я не ездил, я пешком.
- В качестве туриста?
- Нет, в пехоте.