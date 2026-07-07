Вьетнам или Таиланд: какой курорт подойдет именно вам

16:01 7.07.2026

И Вьетнам, и Таиланд способны подарить теплое море, яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Юго-Восточная Азия давно стала одним из самых популярных направлений для отдыха. Белоснежные пляжи, теплое море, экзотическая кухня, доступные цены и лето практически круглый год — все это привлекает миллионы туристов. Но перед первой поездкой многие задаются одним и тем же вопросом: что выбрать — Вьетнам или Таиланд?

Однозначного ответа здесь нет. Каждая страна хороша по-своему, и выбор во многом зависит от того, какой отдых вы предпочитаете.

Если хочется яркой туристической атмосферы

Таиланд идеально подойдет тем, кто любит насыщенную курортную жизнь. Здесь множество развлечений, шумные улицы, ночные рынки, знаменитые массажные салоны, пляжные вечеринки и экскурсии на острова. Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби давно стали настоящей классикой пляжного отдыха.

Во Вьетнаме атмосфера заметно спокойнее. Даже популярные курорты вроде Дананга, Нячанга или Фукуока выглядят менее шумными, а местный ритм жизни располагает к неспешным прогулкам, отдыху у моря и знакомству с культурой страны.

Где лучше пляжи?

Обе страны могут похвастаться красивыми побережьями, но впечатления будут разными. В Таиланде многие приезжают именно ради открыток с лазурной водой, живописными бухтами и небольшими островами. Здесь легко найти пляжи с мягким белым песком и спокойным морем.

Во Вьетнаме береговая линия значительно длиннее, поэтому выбор тоже огромен. Есть широкие песчаные пляжи, современные курорты и тихие уголки без большого количества туристов. Особенно ценят Вьетнам любители долгих прогулок вдоль моря и серфинга в сезон подходящих волн.

Что с ценами?

Если сравнивать расходы на отдых, Вьетнам часто оказывается немного выгоднее. Жилье, кафе, транспорт и многие экскурсии здесь стоят дешевле, особенно если путешествовать самостоятельно.

Таиланд тоже нельзя назвать дорогим направлением, однако на популярных островах цены обычно выше. При этом в обеих странах можно организовать как бюджетный отпуск, так и отдых премиального уровня.

Чтобы не переплачивать за путевку, многие заранее отслеживают предложения, которые публикует агентство горящих туров, ведь иногда стоимость поездки оказывается значительно ниже стандартной.

Что выбрать любителям экскурсий?

Если отпуск невозможно представить без новых впечатлений, обе страны не разочаруют.

Таиланд известен роскошными буддийскими храмами, плавучими рынками, национальными парками и островами с потрясающими видами.

Во Вьетнаме путешественников ждут древние императорские города, колоритные рыбацкие деревни, рисовые террасы, мраморные горы, пещеры и бухты, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом многие достопримечательности здесь выглядят менее коммерческими и позволяют лучше почувствовать местную культуру.

Где вкуснее?

Этот вопрос всегда вызывает споры. Тайская кухня известна во всем мире благодаря насыщенным вкусам, остроте и разнообразию специй. Том-ям, пад-тай, карри и манго с клейким рисом давно стали гастрономическими символами страны.

Вьетнамская кухня считается более легкой и сбалансированной. Суп фо, свежие спринг-роллы, блюда с большим количеством зелени и морепродуктов нравятся тем, кто предпочитает менее острые и более свежие вкусы.

Так что же выбрать?

Таиланд стоит выбрать тем, кто мечтает о ярком курортном отдыхе, насыщенной ночной жизни, большом количестве развлечений и знаменитых островах.

Вьетнам понравится путешественникам, которые ценят спокойную атмосферу, красивые природные пейзажи, богатую историю, вкусную кухню и возможность провести отпуск немного экономнее.

На самом деле проиграть здесь невозможно. И Вьетнам, и Таиланд способны подарить теплое море, яркие эмоции и незабываемые впечатления. Главное — заранее понять, какого именно отдыха вы ждете, ведь именно это поможет сделать путешествие по-настоящему идеальным.