Гражданство Румынии: эксперты Jurifico объясняют процесс получения

Получение гражданства Румынии давно перестало быть только «эмиграционной программой для переезда».

Рассматривая варианты получения второго гражданства, многие задумываются почему иммигранты так часто выбирают Румынию. Например, читая отзывы о компании Jurifico можно заметить что чаще всего причины получения гражданства Румынии делятся на несколько четких, жизненных категорий. К примеру, бизнесмены и фрилансеры нередко отмечают, что статус им нужен был не для переезда, а для снятия «токсичности» их исходного гражданства в финансовом мире. Нередко причиной становится не собственное благополучие, а будущее детей. Есть и те, кто выбрал Румынию исключительно по расчету «цена/результат».

Чаще всего иммигранты выбирают румынское гражданство в связи с тем что паспорт Румынии убирает искусственные барьеры, созданные политикой и границами.

Сила паспорта

Основная ценность румынского гражданства по отзывам – это его сила на международной арене. Простыми словами, возможность пересекать границы различных государств без виз и дополнительных разрешений, не ограничивая себя в выборе места работы и жительства.

«Раньше мне приходилось постоянно контролировать сроки и считать дни. Получила визу, побыла в Европе определенный срок и все нужно уезжать. Долго мучалась так, потом попались на глаза отзывы о Jurifico про европейское гражданство через Румынию. Как только получила паспорт, головная боль исчезла. Теперь я просто арендую квартиру там, где хочу жить, регистрируюсь по месту жительства за пару дней и живу в своем ритме».

Оксана, UX/UI дизайнер

Сроки

Среди многих других программ гражданство Румынии выбирают и за малые сроки ожидания, которые часто становятся главным фактором.

«Я не собирался уезжать из своей страны. Но когда в очередной раз европейский банк заблокировал мой корпоративный счет просто из-за моего паспорта, я понял, что пора принимать кардинальные меры. Искал решение на форумах и нашел отзывы клиентов Jurifico. Обратился за помощью к этим юристам и мне все сделали быстро и фактически без моего участия. Теперь я румынский инвестор. Вопросы от комплаенса отпали мгновенно. Жалею только, что не сделал этого пять лет назад».

Егор, крипто-трейдер

Отсутствие языковых требований

Многие программы иммиграции в Европейские страны требуют глубокого знания языка. В Румынии, как пишут в отзывах, с этим намного проще.

«Сама я не уеду, мне и дома хорошо. Но дети растут. Старший сын бредил архитектурой в Вене. Посчитали стоимость обучения для иностранцев – космос, плюс ВНЖ продлевать каждый год с кучей справок. Увидела отзывы о Jurifico, где писали, что могут решить этот вопрос. Паспорт Румынии делали мне, а дети получали автоматом. Я уже не в том, возрасте чтобы учиться, и юристы решили этот вопрос, подготовив нужные документы. Старший поступает в Австрию как гражданин ЕС 0 обучение копеечное, никаких очередей в миграционной службе».

Катерина, владелец бьюти салона

Законные основания

Отзывы про Jurifico также раскрывают еще одну важную причину – законность и стабильность полученного статуса:

  • Он оформляется по репатриации в рамках государственной миграционной программы;
  • Его нельзя лишить;
  • Он передается по наследству без ограничений.

«Когда я только задумался о втором гражданстве, у меня был жесткий пунктик – железобетонная законность. По долгу службы я ежедневно проверяю происхождение капиталов и документов, поэтому прекрасно знаю, как европейские органы умеют аннулировать "липовые" статусы спустя 5-10 лет. Истории про "купите экономический паспорт Карибов" я отсек сразу. Рисковать репутацией и деньгами ради лотереи – сомнительное удовольствие. В Jurifico помогли решить вопрос глобально и надежно на все 200%»

Алексей, compliance officer

Оптимальная стоимость

Нередко решающим фактором выбора направления является стоимость оформления документов. Если сравнивать с инвестиционными программами, которые сегодня даже не открывают доступ к паспорту, а только к ВНЖ, порядок затрат значительно ниже.

«Если посмотреть на страны Европы, то легальный паспорт в приличной юрисдикции стоит огромных денег от €500к, либо требует 10 лет жесткой натурализации с проживанием. Румыния по репатриации –это уникальная программа. Расходы на архивы, переводы и юристов несопоставимы с инвестициями. Финансово это реально самый доступный паспорт ЕС. Вы получаете международный статус по цене подержанного авто. Если вы предприниматель и хотите спокойно вести бизнес, для вас это вообще не ощутимо в сравнении с тем, сколько можно потерять из-за санкций».

Игорь, финансовый аналитик

Обобщая мотивацию большинства клиентов компании Jurifico, можно сделать однозначный вывод: получение гражданства Румынии давно перестало быть только «эмиграционной программой для переезда». Сегодня это прагматичный юридический и финансовый инструмент, решающий задачи разного уровня –от базовой безопасности до глобальной оптимизации бизнеса.

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