Гражданство Румынии: эксперты Jurifico объясняют процесс получения
Рассматривая варианты получения второго гражданства, многие задумываются почему иммигранты так часто выбирают Румынию. Например, читая отзывы о компании Jurifico можно заметить что чаще всего причины получения гражданства Румынии делятся на несколько четких, жизненных категорий. К примеру, бизнесмены и фрилансеры нередко отмечают, что статус им нужен был не для переезда, а для снятия «токсичности» их исходного гражданства в финансовом мире. Нередко причиной становится не собственное благополучие, а будущее детей. Есть и те, кто выбрал Румынию исключительно по расчету «цена/результат».
Чаще всего иммигранты выбирают румынское гражданство в связи с тем что паспорт Румынии убирает искусственные барьеры, созданные политикой и границами.
Сила паспорта
Основная ценность румынского гражданства по отзывам – это его сила на международной арене. Простыми словами, возможность пересекать границы различных государств без виз и дополнительных разрешений, не ограничивая себя в выборе места работы и жительства.
«Раньше мне приходилось постоянно контролировать сроки и считать дни. Получила визу, побыла в Европе определенный срок и все нужно уезжать. Долго мучалась так, потом попались на глаза отзывы о Jurifico про европейское гражданство через Румынию. Как только получила паспорт, головная боль исчезла. Теперь я просто арендую квартиру там, где хочу жить, регистрируюсь по месту жительства за пару дней и живу в своем ритме».
Оксана, UX/UI дизайнер
Сроки
Среди многих других программ гражданство Румынии выбирают и за малые сроки ожидания, которые часто становятся главным фактором.
«Я не собирался уезжать из своей страны. Но когда в очередной раз европейский банк заблокировал мой корпоративный счет просто из-за моего паспорта, я понял, что пора принимать кардинальные меры. Искал решение на форумах и нашел отзывы клиентов Jurifico. Обратился за помощью к этим юристам и мне все сделали быстро и фактически без моего участия. Теперь я румынский инвестор. Вопросы от комплаенса отпали мгновенно. Жалею только, что не сделал этого пять лет назад».
Егор, крипто-трейдер
Отсутствие языковых требований
Многие программы иммиграции в Европейские страны требуют глубокого знания языка. В Румынии, как пишут в отзывах, с этим намного проще.
«Сама я не уеду, мне и дома хорошо. Но дети растут. Старший сын бредил архитектурой в Вене. Посчитали стоимость обучения для иностранцев – космос, плюс ВНЖ продлевать каждый год с кучей справок. Увидела отзывы о Jurifico, где писали, что могут решить этот вопрос. Паспорт Румынии делали мне, а дети получали автоматом. Я уже не в том, возрасте чтобы учиться, и юристы решили этот вопрос, подготовив нужные документы. Старший поступает в Австрию как гражданин ЕС 0 обучение копеечное, никаких очередей в миграционной службе».
Катерина, владелец бьюти салона
Законные основания
Отзывы про Jurifico также раскрывают еще одну важную причину – законность и стабильность полученного статуса:
- Он оформляется по репатриации в рамках государственной миграционной программы;
- Его нельзя лишить;
- Он передается по наследству без ограничений.
«Когда я только задумался о втором гражданстве, у меня был жесткий пунктик – железобетонная законность. По долгу службы я ежедневно проверяю происхождение капиталов и документов, поэтому прекрасно знаю, как европейские органы умеют аннулировать "липовые" статусы спустя 5-10 лет. Истории про "купите экономический паспорт Карибов" я отсек сразу. Рисковать репутацией и деньгами ради лотереи – сомнительное удовольствие. В Jurifico помогли решить вопрос глобально и надежно на все 200%»
Алексей, compliance officer
Оптимальная стоимость
Нередко решающим фактором выбора направления является стоимость оформления документов. Если сравнивать с инвестиционными программами, которые сегодня даже не открывают доступ к паспорту, а только к ВНЖ, порядок затрат значительно ниже.
«Если посмотреть на страны Европы, то легальный паспорт в приличной юрисдикции стоит огромных денег от €500к, либо требует 10 лет жесткой натурализации с проживанием. Румыния по репатриации –это уникальная программа. Расходы на архивы, переводы и юристов несопоставимы с инвестициями. Финансово это реально самый доступный паспорт ЕС. Вы получаете международный статус по цене подержанного авто. Если вы предприниматель и хотите спокойно вести бизнес, для вас это вообще не ощутимо в сравнении с тем, сколько можно потерять из-за санкций».
Игорь, финансовый аналитик
Обобщая мотивацию большинства клиентов компании Jurifico, можно сделать однозначный вывод: получение гражданства Румынии давно перестало быть только «эмиграционной программой для переезда». Сегодня это прагматичный юридический и финансовый инструмент, решающий задачи разного уровня –от базовой безопасности до глобальной оптимизации бизнеса.
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