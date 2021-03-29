Гражданство Румынии: эксперты Jurifico объясняют процесс получения

«Когда я только задумался о втором гражданстве, у меня был жесткий пунктик – железобетонная законность. По долгу службы я ежедневно проверяю происхождение капиталов и документов, поэтому прекрасно знаю, как европейские органы умеют аннулировать "липовые" статусы спустя 5-10 лет. Истории про "купите экономический паспорт Карибов" я отсек сразу. Рисковать репутацией и деньгами ради лотереи – сомнительное удовольствие. В Jurifico помогли решить вопрос глобально и надежно на все 200%»

Оптимальная стоимость

Нередко решающим фактором выбора направления является стоимость оформления документов. Если сравнивать с инвестиционными программами, которые сегодня даже не открывают доступ к паспорту, а только к ВНЖ, порядок затрат значительно ниже.

«Если посмотреть на страны Европы, то легальный паспорт в приличной юрисдикции стоит огромных денег от €500к, либо требует 10 лет жесткой натурализации с проживанием. Румыния по репатриации –это уникальная программа. Расходы на архивы, переводы и юристов несопоставимы с инвестициями. Финансово это реально самый доступный паспорт ЕС. Вы получаете международный статус по цене подержанного авто. Если вы предприниматель и хотите спокойно вести бизнес, для вас это вообще не ощутимо в сравнении с тем, сколько можно потерять из-за санкций».

Игорь, финансовый аналитик

Обобщая мотивацию большинства клиентов компании Jurifico, можно сделать однозначный вывод: получение гражданства Румынии давно перестало быть только «эмиграционной программой для переезда». Сегодня это прагматичный юридический и финансовый инструмент, решающий задачи разного уровня –от базовой безопасности до глобальной оптимизации бизнеса.