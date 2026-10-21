В чем разница между Антарктидой и Арктикой

16:47 21.10.2026

И хотя оба региона объединяет суровый климат, считать их двумя одинаковыми ледяными пустынями было бы ошибкой.

На карте мира они находятся на противоположных концах планеты, покрыты льдом и кажутся почти одинаковыми. Однако Арктика и Антарктида отличаются гораздо сильнее, чем можно представить. Здесь живут совершенно разные животные, по-разному устроена природа и даже мороз ощущается иначе. Почему на одном полюсе можно встретить белого медведя, а на другом — пингвина? И где на самом деле холоднее?

Разобраться в особенностях полярных регионов интересно не только ученым, но и путешественникам. Например, на сайт polartravelclub.ru можно заглянуть тем, кто хочет узнать больше об экспедиционных круизах в Арктику и Антарктику. Такие путешествия позволяют увидеть ледники, айсберги и обитателей полярных широт в естественной среде, а заодно почувствовать, насколько непохожими могут быть два ледяных мира.

Два полюса — две разные географии

Главное отличие заключается в том, что Арктика — это преимущественно Северный Ледовитый океан, окруженный материками и островами, а Антарктида — настоящий континент, расположенный в Южном полушарии и со всех сторон окруженный океаном.

В Арктике ледяной покров лежит преимущественно на воде, поэтому его площадь заметно меняется в зависимости от сезона. Антарктида же представляет собой огромную сушу, практически полностью скрытую под многокилометровым ледяным щитом. Если растопить весь этот лед, перед нами откроется гористый континент с долинами и горными хребтами.

Где холоднее?

Несмотря на суровую репутацию обоих регионов, Антарктида значительно холоднее Арктики. Причина не только в географическом положении. Континент находится на большой высоте над уровнем моря, а окружающий его океан не может смягчить климат так же, как это происходит на севере.

Зимой температура во внутренних районах Антарктиды способна опускаться ниже −60 °C, а на российской антарктической станции «Восток» зарегистрировали рекордные −89,2 °C. В Арктике тоже бывают сильные морозы, но близость океана и расположенных вокруг него материков делает климат более разнообразным.

Есть и еще одна интересная особенность: в обоих регионах бывают полярный день и полярная ночь. Летом солнце может не заходить за горизонт неделями и даже месяцами, а зимой наступает период продолжительной темноты.

Белые медведи против пингвинов

Самое известное различие между полюсами связано с их обитателями. Белые медведи живут в Арктике, где охотятся преимущественно на тюленей. В Антарктиде их нет: эти животные никогда не заселяли южный полярный континент.

Пингвины, напротив, ассоциируются с Антарктидой, хотя некоторые виды живут и в более теплых районах Южного полушария. На антарктических побережьях можно увидеть целые колонии этих птиц, а в прибрежных водах встречаются киты, тюлени и морские птицы.

При этом оба региона богаты жизнью. В Арктике обитают северные олени, песцы, моржи и нарвалы. В Антарктиде важнейшую роль в пищевой цепи играет криль — небольшое ракообразное, которым питаются многие морские животные.

Есть ли люди в этих краях?

Арктика населена людьми уже тысячи лет. Здесь находятся города и поселения, работают порты, научные станции и промышленные предприятия. В северных регионах живут коренные народы, чья культура тесно связана с природой и климатом.

В Антарктиде постоянного коренного населения нет. На континенте работают научные станции, где исследователи проводят месяцы и даже годы, изучая климат, ледники, атмосферу и живые организмы. Международный договор об Антарктике закрепляет особый режим использования континента, ориентированный прежде всего на мирные цели и научные исследования.

Что интереснее для путешествия?

Арктика привлекает разнообразием ландшафтов: здесь можно увидеть фьорды Гренландии, ледники Шпицбергена, северные поселения и бескрайние просторы тундры. Антарктида впечатляет масштабами ледяных пейзажей, огромными айсбергами и близкими встречами с пингвинами.

Выбор зависит от того, что хочется увидеть. Арктика позволяет познакомиться не только с дикой природой, но и с жизнью людей за Полярным кругом. Антарктида дарит ощущение полной удаленности от привычного мира, где вокруг простираются лед, океан и почти нетронутая человеком природа.

И хотя оба региона объединяет суровый климат, считать их двумя одинаковыми ледяными пустынями было бы ошибкой. Арктика — это мир океана, островов и северных народов, а Антарктида — изолированный ледяной континент. Именно эти различия делают каждый из полюсов по-своему удивительным.