Бассейны, бани и SPA: каким будет термальный комплекс «Бора-Бора» в Подольске

11:29 13.11.2026

Комплекс станет частью городской инфраструктуры: у жителей появится больше возможностей для повседневного и семейного досуга, а у гостей Подольска – еще одно место, которое можно включить в поездку по городу.

В историческом центре Подольска продолжается строительство термального комплекса «Бора-Бора». Проект объединит бассейны, бани, SPA и пространства для отдыха. Также по его концепции благоустроят набережную у реки. Сдача проекта намечена на IV квартал 2027 года.

Отдых у воды перестает быть исключительно летним занятием. Термальные комплексы позволяют круглый год плавать в бассейнах, посещать бани и SPA, не уезжая из города. Такой формат получит развитие и в Подольске, где на берегу Пахры возводится новый термальный комплекс «Бора-Бора». Для проекта выбрали площадку в историческом центре, рядом с центральным парком. Как продвигается строительство и что ждет посетителей после его открытия, читайте в нашей статье.

Ход строительства и локация

Сейчас на площадке продолжаются активные строительные работы: готовность оценивают выше 18%. По информации координатора проекта, ООО «Аквила», плановый срок ввода комплекса в эксплуатацию – IV квартал 2027 года. Общая площадь проекта составит более 13 885 м². Само здание комплекса должно занять 4 уровня: подземный этаж с паркингом, цоколь и 2 наземных этажа.

Расположение у реки Пахры стало частью концепции проекта. Отдых внутри комплекса предполагается совместить с возможностью провести время на прилегающей территории. Набережную планируют благоустроить как общественное пространство, доступное и посетителям терм, и тем, кто приходит к реке на прогулку.

Для города значение проекта связано поэтому не только с появлением нового места досуга, благоустройство должно сделать территорию у воды удобнее для повседневного использования.

«Бора-Бора»: что будет в новом комплексе

Основу комплекса «Бора-Бора» составят 14 термальных зон и бассейнов, а также порядка 30 видов бань и саун с купелями. Будут открыты SPA-пространства с оздоровительными программами и косметологическими кабинетами. Такое сочетание позволит посетителям выбирать продолжительность и содержание отдыха: ограничиться водной зоной или дополнить посещение отдельными услугами.

В комплексе откроются кафе и рестораны, чтобы во время отдыха можно было устроить полноценный обед или ужин. Для детей предусмотрена отдельная развлекательная зона. Она дополнит водные активности и станет частью инфраструктуры семейного отдыха.

Еще одно направление работы – корпоративные посещения и мероприятия. Для компаний планируют организовывать групповые визиты и предлагать специальные условия.

Отдых для всех возрастов и для любого сезона

«Бора-Бора» рассчитан на широкую аудиторию: семьи с детьми, молодежь, людей среднего и старшего возраста. Общая идея проекта – дать посетителям возможность выбирать занятия в соответствии со своими интересами и временем. По наблюдениям команды проекта, интерес к термальному формату связан со спросом на короткий регулярный отдых. Для такого посещения не нужен отпуск: несколько часов в комплексе могут стать самостоятельным планом на выходной.

Работать «Бора-Бора» будет круглый год. При этом предпочтения гостей могут меняться в зависимости от сезона. В холодные месяцы особое значение приобретают теплая вода, бани и SPA; летом комплекс может стать одним из вариантов отдыха без дальней поездки. Также посетители смогут оформить абонемент комплекса и вне зависимости от времени года или дня недели приходить на любимые процедуры.

Комплекс и городская среда

Особенность «Бора-Бора» – сочетание термального отдыха с планами по благоустройству города. Рядом с центральным парком и исторической частью Подольска планируют создать общественное пространство для прогулок и отдыха у воды.

Благодаря этому, комплекс станет частью городской инфраструктуры: у жителей появится больше возможностей для повседневного и семейного досуга, а у гостей Подольска – еще одно место, которое можно включить в поездку по городу.