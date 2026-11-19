19:54 19.11.2026

Как выглядит сезон дождей на Бали, какие районы суше, что с морем и волнами и как планировать Новый год на острове.

Ехать на Бали с декабря по март можно, если вы готовы к коротким тропическим ливням после обеда, высокой влажности и неспокойному морю на западе острова, зато взамен получаете сочно-зелёный остров, рисовые террасы во всей красе и заметно меньше людей, чем в июле. В статье расскажем какие районы выбрать перед тем как купить тур на Бали, что с морем и серфингом, как планировать Новый год и что взять с собой.

Как выглядит сезон дождей на Бали

Сезон дождей на Бали длится примерно с ноября по март, пик приходится на январь и февраль. Но это не та картинка, где неделю льёт без остановки. Обычно утро солнечное или облачное, а ближе к обеду или вечеру приходит сильный ливень на час-два. Потом снова выглядывает солнце, асфальт парит, и жизнь продолжается.

Какие районы выбрать: Букит, Убуд, Чангу

Бали маленький, но погода в разных районах заметно отличается. В сезон дождей это особенно важно.

Букит

Полуостров на юге острова считается самым сухим районом. Дожди здесь короче и реже, а пляжи вроде Нуса-Дуа и Джимбарана спокойные даже зимой. Если для вас главное пляж и море, стоит выбрать именно Букит.

Убуд

Культурное сердце Бали в джунглях, здесь дождей больше всего, но и зелень самая яркая. Рисовые террасы Тегаллаланг в январе выглядят как с обложки. Убуд советуем на два-три дня для храмов, водопадов и йоги, а не на всю поездку.

Чангу и Семиньяк

Модные районы с кафе, пляжными клубами и серф-спотами. В сезон дождей здесь больше всего проблем с лужами и мусором на пляжах, который приносит течением. Атмосфера всё равно классная, но к морю будьте готовы относиться философски.

Море, волны и серфинг

С ноября по март на западном побережье, в Куте, Семиньяке и Чангу, волны сильнее и вода мутнее. Это время для опытных серферов, новичкам может быть тяжело. А вот восточное побережье в сезон дождей, наоборот, становится интереснее: в Нуса-Дуа и Сануре вода спокойнее, и именно там я плавала с маской.

Для купания: Нуса-Дуа, Санур, Джимбаран.

Для серфинга новичкам: спокойные споты на восточной стороне, уточняйте у школ.

Для снорклинга: Нуса-Пенида в погожие дни, но переправы иногда отменяют из-за волн.

Поездку на Нуса-Пениду я переносила дважды из-за моря. Если хотите туда, ставьте её в начало поездки, чтобы был запас дней.

Новый год на Бали: цены и бронирование

Новогодние праздники на Бали это отдельная история. С 20 декабря по 10 января остров заполняется туристами, цены на виллы и отели вырастают, а лучшие варианты разбирают ещё осенью.

Если хочется встретить Новый год именно здесь, жильё стоит искать хотя бы за три-четыре месяца, а ещё проще выбрать даты после 10 января. Во второй половине января цены заметно мягче, а погода такая же.

Ещё один нюанс: балийский праздник Ньепи, день тишины, обычно выпадает на март. В этот день на острове закрыт аэропорт, никто не выходит на улицы, а в отелях выключают свет. Это очень необычный опыт, но если у вас в этот день вылет, планы придётся менять. Дату проверяйте заранее.

Что взять с собой

Лёгкий дождевик или складной зонт, который не жалко.

Сандалии, которые не боятся воды, и одна пара закрытой обуви для храмов и треков.

Средство от комаров: после дождей их больше.

Водонепроницаемый чехол для телефона и сумка-мешок для документов.

Саронг или лёгкий платок: в храмах нужно закрывать ноги и плечи.

Вещи из хлопка в таком климате сохнут бесконечно, поэтому я беру больше вещей из быстросохнущих тканей. Прачечные на Бали есть на каждом углу и стоят недорого, так что огромный чемодан не нужен.

Документы и подготовка

Правила въезда на Бали меняются, поэтому перед поездкой проверьте актуальные требования к визе и сбору для туристов на официальных ресурсах. Страховка с покрытием активного отдыха, в том числе мотобайка и серфинга, очень желательна. В сезон дождей простуда и кишечные проблемы случаются чаще, так что аптечка с базовыми средствами точно пригодится.

Плюсы сезона: зелень и меньше людей

Какой Бали в сезон дождей? Остров в это время такой, каким он, наверное, и должен быть: густые джунгли, полноводные водопады Тукад Чепунг и Секумпул, рисовые поля невероятного цвета. Цены на жильё вне праздников ниже, в популярных местах можно сделать фото без толпы, а атмосфера спокойнее.

Если вы любите пляж с идеальной погодой каждый день, выбирайте сухой сезон с апреля по октябрь. Если вам важнее природа, культура и спокойствие, январь и февраль на Бали могут оказаться даже лучше.