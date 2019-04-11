Мастер-класс по картельному сговору от партнёров и соратников Любови Соболь

22:15

Любовь Соболь спешит баллотироваться в Мосгордуму с целью искоренить коррупцию

Фото: соцсеть

О депутатских амбициях помощницы Алексея Навального сообщают все источники ФБК. Да и сама Любовь написала в Twitter «Я решила выдвигаться, потому что хочу выступить против коррупции и лжи нынешней власти». Навальный назвал Соболь «идеальным кандидатом» не только для 43-го округа, где она намерена баллотироваться, но и для всей Москвы.

Однако попытки Соболь занять депутатское кресло вызывают неоднозначную реакцию, и вот почему. Ещё вчера она детально рассказывала на собственных лекциях, как работают картельные сговоры, но не сказала ни слова о том, как в таких сговорах были замечены хорошо знакомые ей люди. Из расследования Федерального агентства новостей следует, что в 2012 году Соболь входила в состав учредителей межрегиональной общественной организации «Контроль», где также числился Андрей Мищенков – ныне юрист Навального.

У Мищенкова была и другая фирма - ООО «БАЗИС СИСТЕМ», соучредителем которой являлся также и Юрий Тимофеев – об этом человеке в расследовании ФАН рассказано подробно. С 2014 года Тимофеев заведовал компанией «Забава», занимающейся установкой детских «городков» и площадок. Юридический адрес фирмы совпадает с адресом другой организации ООО «Золотой Телёнок», которая принадлежит отцу Юрия Евгению Тимофееву, и, о чудо, вместе с «Забавой» она участвовала в конкурсах на монтаж детских площадок – так выглядит типичный картельный сговор.

В 2017 году Федеральная антимонопольная служба завела дело в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции», но картель Тимофеевых не просто смог уйти от ответственности, но и расширил свои возможности, сговорившись с другими частными лицами, продолжая монтировать детские площадки на миллионы бюджетных денег.

Но и на этом всё не ограничивается – пока ФАС по неизвестным причинам игнорирует очевидные нарушения, у ГК «Забава» появляется новый партнёр в лице компании «Топ игрушка», руководит которой, кто бы мог подумать, Юлия Александровна Тимофеева. Кем именно она приходится Тимофееву старшему, сказать сложно, однако едва ли является однофамилицей участников картельного сговора.

Вообще найти информацию о структурах Тимофеевых достаточно сложно – сайт есть только у ГК «Забава», но и там единственный телефонный номер переадресует в компанию «Метакон-мп», принадлежащую некому Соколову Игорю Николаевичу.

И это не случайный человек в круговороте картельных событий - «Метакон-мп» наряду с «Забавой» участвовала в конкурсах на строительство детских площадок в округе Домодедово. Ещё одна «Затея» была зарегистрирована Соколовым в Санкт-Петербурге – и там строительство детских городков нуждается в чутком курировании картельных сговорщиков Тимофеевых и их партнёров. Контактный номер питерской «Забавы» все тот же, что и у предыдущих структур.

География сговора шире, чем можно подумать – в Брянской области есть компания «Забава-спорт», учредители которой Ильин Сергей Николаевич и Щипанов Михаил Александрович. И это тоже не случайные люди, а давние партнёры Тимофеевых по ООО «Остров детства». С тем же самым юридическим адресом организации, разумеется. На настоящий момент в ФАС передано и ожидает рассмотрения новое обращение со свежей информацией. Делу о том, как десятки миллионов бюджетных денег попадают в руки одной и той же шайки, требует тщательного изучения.

С таким размахом Тимофеевым нечего бояться проигрыша в конкурсе на строительство очередного детского городка - победят все равно "правильные" коллеги, и никто не останется внакладе.

Возвращаясь к персоне Любови Соболь, хотелось бы узнать у неё, как она относится к картельным сговорам своих друзей и партнёров? Готова ли она привлекать их к ответственности, став депутатом, и почему уже не говорит об этом во всеуслышание, так сильно стремясь на словах к борьбе с коррупцией? Кажется, не стоит ожидать от Соболь справедливости и порядочности, ведь она сама является частью системы, с которой якобы борется.

