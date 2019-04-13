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Более миллиона москвичей вышли на субботник

14:51 13.04.2019

Почти 1,4 миллиона москвичей вышли на традиционный весенний субботник в столице, сообщается на официальном сайте мэра столицы. 


Фото с сайта mos.ru

"По данным на 10.00, в субботнике участвует около 1,38 миллиона человек. В субботнике задействовано около 10 тысяч единиц различной техники", —  рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В городе промывают дороги, тротуары, дворы, парковки, фасады домов. Участники субботника расчищают газоны и подметают территории. 


Фото с сайта mos.ru

Отмечается, что во время субботника высадят около 2,5 тысячи деревьев и более 7,5 тысячи кустарников. Второй общегородской субботник пройдет в Москве 20 апреля.

Месячник по весеннему благоустройству стартовал в Москве 1 апреля и продлится до конца месяца. За это время планируется привести в порядок дворы — убрать мусор, разбить цветники, обновить детские, спортивные и контейнерные площадки.


Фото с сайта mos.ru

В домах отремонтируют цоколи и фасады, входные двери, крыльца, подъезды и лестницы, подвалы и чердаки. Также планируется провести текущий ремонт дорог, обновить разметку, починить и покрасить дорожные ограждения и остановки общественного транспорта, помыть дорожные знаки и указатели.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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13.04.2019, 18:42
Гость: Этож надо,

сколько в Москве гос.обслуги..-копай и копай.
13.04.2019, 18:25
Гость: раздвоение сознания

Коммунистический субботник при пещерном капитализме образца конца 19 века-это ли не нонсенс?Ворье мимикрирует,нагло используя атрибутику и события славного прошлого.
13.04.2019, 17:42
Гость: О !

Я то думаю, что сегодня паровоз показывали, который отремонтировали рабочие Московско-Казанской железной дороги в субботник 10 мая 1919 г ? Ленин назвал это событие великим почином, так называется и его статья. «Великий почин (О героизме рабочих в тылу. По поводу „коммунистических субботников“)» В.Ленин ,ПСС, том 39. Кстати в ней он и дает расширенное определение социальных классов.
«Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства.»
Жаль только у паровоза не показали Чубайса с компанией. Да и Дмитрий Анатольевич мог бы сфоткаться около паровоза с метлой.
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