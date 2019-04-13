Более миллиона москвичей вышли на субботник

14:51

Почти 1,4 миллиона москвичей вышли на традиционный весенний субботник в столице, сообщается на официальном сайте мэра столицы.



Фото с сайта mos.ru

"По данным на 10.00, в субботнике участвует около 1,38 миллиона человек. В субботнике задействовано около 10 тысяч единиц различной техники", — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В городе промывают дороги, тротуары, дворы, парковки, фасады домов. Участники субботника расчищают газоны и подметают территории.



Фото с сайта mos.ru

Отмечается, что во время субботника высадят около 2,5 тысячи деревьев и более 7,5 тысячи кустарников. Второй общегородской субботник пройдет в Москве 20 апреля.

Месячник по весеннему благоустройству стартовал в Москве 1 апреля и продлится до конца месяца. За это время планируется привести в порядок дворы — убрать мусор, разбить цветники, обновить детские, спортивные и контейнерные площадки.



Фото с сайта mos.ru

В домах отремонтируют цоколи и фасады, входные двери, крыльца, подъезды и лестницы, подвалы и чердаки. Также планируется провести текущий ремонт дорог, обновить разметку, починить и покрасить дорожные ограждения и остановки общественного транспорта, помыть дорожные знаки и указатели.