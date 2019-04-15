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ФБК готовит проверку связей Соболь с коррупционерами после расследования ФАН

20:08 15.04.2019

Расследование ФАН наглядно демонстрирует, что раско в ФБК усугубляется

Стало известно о готовящейся внутренней проверке в ФБК после расследования ФАН о связях юриста организации Любови Соболь и блогера Андрея Мищенкова.

Фото с сайта riafan.ru

Ранее журналисты выяснили, что партнер Мищенкова Юрий Тимофеев ведет преступную схему, в которой фигурируют фирмы-однодневки. Они участвуют в конкурсе по изготовлению и установке детских площадок в Москве и Подмосковье. Независимо от того, кто выиграл тендер, в «плюсе» остаются «свои».

Сейчас эту схему собираются проверить антимонопольные службы.

После публикации ФАН о картельном сговоре в Фонде борьбы с коррупцией предпочли отмолчаться. Даже попытки журналистов связаться с представителями ФБК не увенчались успехом, что, скорее всего, является следствием нежелания раскрывать правду о том, что творится внутри организации. В некоторых случаях сотрудники ФАН получали не только категорический отказ на просьбу дать комментарий, но и нецензурную брань в свой адрес.

Тем не менее, как известно от источников ФАН в организации, несмотря на публичное игнорирование, в ФБК все же проведут внутреннюю проверку. Кто ей займется, решит либо Алексей Навальный, либо руководитель его штаба Леонид Волков. Соболь при этом знать о внутренней проверке не будет.

Расследование ФАН наглядно демонстрирует, что раско в ФБК усугубляется. В случае, если факты коррупционной схемы подтвердятся, Соболь может потерять свою должность в фонде.

Темы: В России
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