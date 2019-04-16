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Соболь подменила ответчика и провалила иск к «Конкорду»

23:41 16.04.2019

Юрист Екатерина Ковалева рассказала, что Любовь Соболь подставила многих родителей, не сумев самостоятельно составить исковое заявление

Любовь Соболь в последний момент решила указать главным ответчиком компанию Евгения Пригожина «Конкорд», хотя причастность данной фирмы к заболеванию детей вызывала большие вопросы у родителей. Ковалева заявила, что именно этот шаг и стал причиной провала искового заявления.

Любовь Соболь. Фото с личной страницы в соцсети

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Любовь Соболь только называет себя юристом, а на самом деле абсолютно безграмотна в правовых вопросах. Это доказало и расследование ФАН. Журналисты издания связались с Екатериной Ковалевой, настоящим автором искового заявления и скоро опубликуют интервью с ней.

Ковалева сообщила, что изначально составляла иск не против «Конкорда», а против юридических лиц, занимавшихся поставками продуктов питания в детские учебные заведения. Однако Соболь без ведома родителей внесла правки в документ и назначила ответчиком по иску фирму «Конкорд». Юрист ФБК преследовала одну цель – насолить владельцу компании, питерскому бизнесмену Евгению Пригожину.

По словам Ковалевой, Соболь заявила ей, что фирма «Конкорд» может и не являться виновником произошедшего, но сейчас об этом лучше не говорить. После такого вопиющего непрофессионализма вполне очевидным было и решение суда, который отклонил поданный иск. Само дело начало разваливаться еще раньше, когда часть родителей отказалась участвовать в подаче заявления в судебную инстанцию.

Подробнее с рассказом Екатерины Ковалевой можно будет ознакомиться в материале Федерального агентства новостей, который выйдет 17 апреля. В нем же будут изложены истинные цели, которые преследует Любовь Соболь, ведя грязную борьбу против компании «Конкорд» и бизнесмена Евгения Пригожина.

Темы: В России
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