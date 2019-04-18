На Ямале на местного жителя завели административное дело за митинг в тундре

23:38

УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудило административное дело в отношении местного оленевода Ейко Сэротэтто об организации несанкционированного митинга в тундре.

Дело было возбуждено по заявлению председателя правления районного общественного движения коренных малочисленных народов Севера (КМНС) «Ямал» Валерия Худи, пишет «Коммерсант».

Поводом для разбирательства стали события, произошедшие 27 марта в тундре у села Новый Порт. Там Ейко Сэротэтто собрал около 30 местных рыбаков и оленеводов, с которыми обсудил сложности с выдачей разрешения на вылов сиговых пород рыб для кочевников, прекращение строительства газопровода «Газпром нефти» и убийство свояка Сэротэтто оленевода Николая Хоротэтто.

Решения по делу о привлечении Ейко Сэротэтто к ответственности еще не вынесено. По ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ему грозят 20–30 тыс. руб. штрафа или обязательные работы на срок до 50 часов.

Сам Ейко Сэротэтто заявил, что люди просто «недолго поговорили, чай попили, потом разъехались».

При этом, чтобы обезопасить себя от новых претензий, он направил властям уведомление о проведении публичного мероприятия 18–19 апреля «примерно в 10–15 км от поселка Панаевск». «Цель мероприятия — отделение оленей, ездовых быков, а также возможное обсуждение фактов коррупции высших должностных лиц ЯНАО»,— пояснил он.

Ейко Сэротэтто добавил, что в заявке на его мероприятие фигурируют «15 человек, 800 голов оленей и восемь оленегонных собак».