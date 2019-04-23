Задавшего неудобный вопрос юристу ФБК Соболь журналиста грубо оттолкнули на встрече с избирателями

13:00

В минувший понедельник юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь провела очередную встречу с потенциальными избирателями. Правда, и на этот раз мероприятие не увенчалось успехом

Фото с личной страницы в соцсети

Свое решение баллотироваться в Мосгордуму протеже Алексея Навального объясняет желанием «бороться с жуликами и ворами». Но сама Соболь едва ли может претендовать на звание честного и добропорядочного депутата.

Корреспондент ФАН, побывавший на встрече «крикливой бабы в красном» с электоратом, рассказал все о мероприятии. Как и в прошлый раз, Любовь Соболь позволила себе опоздать. Если тогда потенциальные избиратели ожидали кандидата полчаса, то на этот раз – полтора.

Такое поведение может лишь свидетельствовать о неуважительном отношении юриста к электорату. Впрочем, опозданием Соболь не ограничилась. Присутствующих интересовал ряд вопросов, на которые соратница Навального предпочла не отвечать.

В частности, сотрудник ФАН хотел поинтересоваться, будет ли Любовь публиковать данные о своих доходах и имуществе, на что его жестко оттолкнули. Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что при зарплате в 60 тысяч рублей недвижимость Соболь оценивается в 51 млн рублей. Логично, что люди хотели бы знать, как именно зарабатывает выдвиженец. Однако раскрыть карты женщина так и не решилась.

Еще одним неудобным вопросом к Соболь стал тот, что связан с подачей коллективного иска родителей к «Конкорду». Как выяснилось ранее, его составляла не юрист ФБК, а Наталья Ковалева.

Дело о массовом заболевании московских детей стремительно разваливается в суде, поскольку сами родители усомнились в компетентности Соболь. Они не верят, что юрист действительно преследует цель помочь пострадавшим.

ФАН сообщил, что присутствующим родителям даже не дали возможности задать Соболь вопрос. Сама юрист всячески избегает вопросов на эту тему.

«А вы будете защищать сотни москвичей так же, как вы защищаете родителей, которых бросили с иском в суде?», ― спросил Соболь корреспондент ФАН.

Однако ответа не последовало.

По всей видимости, такая позиция связана с тем, что у команды Соболь нет никакой предвыборной программы, и целью ее избрания является не что иное, как пиар.

Что тут говорить, если даже 43-й округ, где она намерена баллотироваться, выбран как будто назло другому оппозиционному кандидату - Сергею Митрохину. Говорят, что, отослав Соболь на этот округ, Алексей Навальный мстит своему бывшему коллеге по «Яблоку».

Говорить о высоких шансах Соболь на избрание можно лишь с трудом. Сотрудница ФБК успела запятнать свою репутацию после выпуска фейковых расследований в отношении московских поставщиков питания в соцучреждения, одним из которых стал «Конкорд» Евгения Пригожина.

В обмен на прекращение травли Навальный и Соболь требовали от бизнесмена 300 млн рублей. После его категорического отказа нападки ФБК лишь усилились.

Тем временем сама Соболь отчаянно рвет связи с участниками иска, который не получил в суде ожидаемого успеха. Ни о какой обещанной поддержке и помощи от юриста здесь говорить не приходится.

