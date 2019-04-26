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Шойгу объявил о планах масштабного ремонта аэродромов

14:03 26.04.2019
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Минобороны готовится к масштабной реконструкции своих аэродромов. До 2028 года министр обороны Сергей Шойгу планирует обновить и отремонтировать 106 воздушных гаваней. Об этом сообщило РИА Новости.

Как сообщил Шойгу, в рамках реконструкции будут отремонтированы более 13 миллионов квадратных метров искусственных покрытий на аэродромах. Министр напомнил, что за последние пять лет на 12 аэродромах уже была выполнена реконструкция взлетно-посадочных полос, на четырех работы продолжаются.

Кроме того, для развития воздушной инфраструктуры будет построено более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолетов, создадут условия для эксплуатации перспективных авиакомплексов. Шесть новых современных тренажеров должны ввести в строй уже в 2019 году. Их откроют на аэродромах Вязьма, Домна, Морозовск, Пушкин, Торжок и Рязань.

«Подчеркну, что дальнейшее развитие аэродромной сети Вооруженных сил позволит обеспечить более оперативное применение авиации и ее безопасную эксплуатацию», — заключил Шойгу.

Темы: Аэропорты и аэровокзалы в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 16:16
Гость: Ну-ну! Валяйте!

К примеру:
1. Центральный аэродром (Ходынка).
2. Тушино,
3. Смоленск (Северный),
4. Быково.
Для начала определите, кому, за какие бабки, какие должностные лица подписали перевод этих стратегических объектов в разряд неиспользуемых территорий.
Да и народец-то наш, ..того. Намедни в Воронеже на "Придаче" в кои-то веке подняли недопепелац Ил-112 - сколько вони было от местных жителей, типа, спать не даёт! Хотя эта вонь шла от людей, получивших/купивших свои квартиры, построенных вопреки нормам установления объектов в полосе подхода ВПП аэродрома.
Сердюков, пардон, Шойгу может много чего изречь.. Понято. что караван идёт..
26.04.2019, 15:48
Гость: Влад 33

Что-то я не догнал((( Объясню .. - В Чикаго 38 аэропортов, но правда из них - больших - только 2! А вот господин Шойгу называет цифру , чуть больше 100.. - Это ведь на огромную Россию .. Или я что-то опять не понял? К примеру в Омске (город огромный, миллиона полтора людей) на ремонт тротуаров в 2019 году выделено 75 миллионов рублей.. Это новости из той же «оперы»? В Омске , с ремонтом тротуаров на 75 мил - выброшенные деньги... , на мой взгляд, там где нет дороги, тротуары ремонтировать не надо(!).. , но я искренне надеюсь, что с аэропортами и посадочными полосами - это только начало!
26.04.2019, 15:46
Гость: да

ждем новый побор "на аэродромы".
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