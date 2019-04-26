Шойгу объявил о планах масштабного ремонта аэродромов

14:03

Минобороны готовится к масштабной реконструкции своих аэродромов. До 2028 года министр обороны Сергей Шойгу планирует обновить и отремонтировать 106 воздушных гаваней. Об этом сообщило РИА Новости.

Как сообщил Шойгу, в рамках реконструкции будут отремонтированы более 13 миллионов квадратных метров искусственных покрытий на аэродромах. Министр напомнил, что за последние пять лет на 12 аэродромах уже была выполнена реконструкция взлетно-посадочных полос, на четырех работы продолжаются.

Кроме того, для развития воздушной инфраструктуры будет построено более 700 объектов управления воздушным движением, энергоснабжения, технического обслуживания и ремонта самолетов, создадут условия для эксплуатации перспективных авиакомплексов. Шесть новых современных тренажеров должны ввести в строй уже в 2019 году. Их откроют на аэродромах Вязьма, Домна, Морозовск, Пушкин, Торжок и Рязань.

«Подчеркну, что дальнейшее развитие аэродромной сети Вооруженных сил позволит обеспечить более оперативное применение авиации и ее безопасную эксплуатацию», — заключил Шойгу.