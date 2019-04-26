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Свыше 10 тысяч заключенных вышли на свободу из‐за нового закона

13:28 26.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Закон, вступивший в силу прошлым летом, выпустил на свободу больше 10 тысяч заключенных. Речь идет о правиле «день за полтора».

За год действия закона о новом порядке подсчета срока пребывания в следственном изоляторе на свободу вышли 10 402 заключенных. Об этом пишет сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Кроме того, порядка 96 тысяч приговоренных к разным мерам пресечения в итоге получили меньшие сроки лишения свободы. Это касается осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, под домашним арестом и получивших подписку о невыезде.

Новое правило гласит, что один день в СИЗО для заключенных приравнивается к полутора дням в исправительной колонии. В июле 2018 года, когда закон только вступил в силу, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко предполагал, что на свободу смогут выйти порядка 14 тысяч заключенных. Всего новые правила затронули около 100 тысяч осужденных.

Темы: ФСИН, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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26.04.2019, 15:31
Гость: Если так,

тогда логичнее манизировать отсидки. К примеру, день за тыр! Оплатил остаток срока и "на свободу с чистой совестью"! А? Как? Канешно, тоже бредятина, но зато с пополнением бюджета на содержание оравы!
26.04.2019, 15:08
Гость: личный опыт

либерастический режим во всей красе. Половина откинувшихся этому ИМХО не очень рада. В сухом остатке имеем 10 402 безработных, потому как даже без судимости работу найти сложно, а уж с судимостью - вообще без шансов.
26.04.2019, 14:52
Гость: Из Краснодара

Никакой бредятины. Просто у государства нет денег содержать такую прорву зеков вот их и сокращают. (На содержание чиновной касты деньги есть всегда, сокращать никого не будут.)
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