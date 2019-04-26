Свыше 10 тысяч заключенных вышли на свободу из‐за нового закона

13:28

Закон, вступивший в силу прошлым летом, выпустил на свободу больше 10 тысяч заключенных. Речь идет о правиле «день за полтора».

За год действия закона о новом порядке подсчета срока пребывания в следственном изоляторе на свободу вышли 10 402 заключенных. Об этом пишет сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Кроме того, порядка 96 тысяч приговоренных к разным мерам пресечения в итоге получили меньшие сроки лишения свободы. Это касается осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, под домашним арестом и получивших подписку о невыезде.

Новое правило гласит, что один день в СИЗО для заключенных приравнивается к полутора дням в исправительной колонии. В июле 2018 года, когда закон только вступил в силу, заместитель директора ФСИН Валерий Максименко предполагал, что на свободу смогут выйти порядка 14 тысяч заключенных. Всего новые правила затронули около 100 тысяч осужденных.