Резник попался: экспертиза нашла след наркотика на куртке парламентармя

19:10

5 мая правоохранительные органы Санкт-Петербурга подтвердили наличие следов запрещенных наркотических веществ на куртке Максима Резника. Об этом сообщил источник ФАН в городской полиции.

Ранее журналисты Федерального агентства новостей обнаружили на сервисе Avito объявление жены парламентария о продаже куртки, в которой Резник ранее появлялся на людях. Выкупив куртку, журналисты отдали её в полицию на экспертизу. По словам источника, найденных частиц наркотического вещества будет достаточно для возбуждения административного дела на депутата.

1 мая вокруг депутата ЗакСа Максима Резника разгорелся громкий скандал. Сначала он пытался сорвать первомайское шествие, выкрикивая лозунги и провоцируя участников на стычки с правоохранителями. А после в издание «Невских Новостей» попали видеоролики, снятые соседями парламентария. На записях можно отчётливо разглядеть, как высокопоставленный возмутитель спокойствия на общем балконе своего дома раскуривает «косяк», вероятно, с марихуаной. А на одном из них Резник вдыхает дым через специальную трубку для курения гашиша.

После этого зрелища возмутились и коллеги скандального парламентария, и другие жители Санкт-Петербурга. Горожане составили петицию с требованием к Резнику сдать анализы на наличие в крови наркотических веществ. С таким же прошением публично выступили депутаты Виталий Милонов и Андрей Анохин.

4 мая появилась информация о том, что Резник вылетает из Петербурга в Чехию 5 мая. К слову, в Праге весьма лояльное законодательство в вопросе употребления наркотиков. Известно, что сегодня парламентарий отбыл в Прагу.