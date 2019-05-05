В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

13:57

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин устроил стрельбу во дворе жилого дома в Камышлове в Свердловской области, после чего уехал с места, но спустя несколько минут был блокирован сотрудниками полиции.

Оружие он стражам порядка так и не продемонстрировал, а досматривать автомобиль спецсубъекта они не имели права.

Инцидент произошел днем 4 мая, а свидетелями стали несколько местных жителей, один из которых снял стреляющего народного избранника на видео.

"Гости (Павла) Грибкова (главы местного отделения "Справедливой России") приехали с автоматами. Ничего не боятся вообще", — с горечью признал автор записи.

На видеозаписи видно, как Ионин достает автомат из багажника автомобиля и начинает стрелять в воздух.

Первоначально парламентарий заявил, что из охолощенного автомата стрелял его знакомый, но потом признал, что лично взялся за оружие.

"Нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись. То есть ничего такого. Дальше поговорили, сделали запросы, дальше работали. После этого подъехало пять машин ГИБДД, остановили мою машину и не выпускали меня из города в течение двух часов", — приводят слова Ионина "Вести".

После этого на место приехали сотрудники ФСБ, но и им депутат отказался продемонстрировать "игрушечный автомат", а досматривать машину они не имели права в силу правового статуса ее владельца. Сам он, впрочем, упирает на то, что автоматом "никто не интересовался".

Для приобретения охолощенного автомата не требуется лицензия, но использовать их в границах населенных пунктов запрещено, так что Ионину грозит административный штраф.