]]> ]]>
Главная В России Новости

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

09:54 5.05.2019
Материалы по теме:

В России с пятого мая вступает в силу постановление правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи.

Отныне при регистрации нового пользователя администрация мессенджера обязана направить о нем запрос оператору, а тот, в свою очередь, должен предоставить ответ в течение двадцати минут.

Если данные совпадут, пользователь сможет пройти авторизацию, после чего получит уникальный номер. Его внесут в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент. Если абонент решит расторгнуть договор, оператор должен в течение суток сообщить мессенджеру об этом. Тот, в свою очередь, обязан провести повторную идентификацию пользователя, а если этого сделать не удастся — деавторизовать его.

Вероятнее всего, после вступления постановления в силу для пользователей ничего не изменится, так как большая часть мессенджеров и так проверяют номера своих пользователей в процессе авторизации, отмечает РИА Новости. Теперь главное изменение заключается в том, что мессенджеру предстоит взаимодействовать напрямую с операторами, а не просто просить пользователей ввести в приложении код из СМС.

При этом действующим пользователям мессенджеров не придется заново проходить идентификацию, если информация, которую сервис от них уже получил, и данные, имеющиеся у оператора, окажутся идентичными.

За отказ работать по новым нормам мессенджеру может грозить штраф до миллиона рублей, а также блокировка на территории России.

Темы: Законотворческая деятельность в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.05.2019, 17:14
Гость: Контрразведчик

Вывод таков, прибавилось работы сотрудникам операторов связи. Это хорошо, не уволят и зарплату прибавят, возможно.
05.05.2019, 16:43
Гость: Время Ч.

Короче - собственные измышления.
05.05.2019, 15:54
Гость: Мало ли чего.

Ты главное не забудь взять верёвку и мыло когда будешь идти регистрироваться. Государству на тебя тратиться не надо будет.
Все комментарии (13)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.