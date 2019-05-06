Супруга Соболь уличили в связях с «крышующими» ритуальный бизнес авторитетами

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Не зря говорят, муж и жена – одна сатана. Супруг скандального юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь уличен в связях с криминалом

Сергея Мохова правоохранители прозвали креативщиком ритуальной мафии Москвы. Мужчина обладает внешностью и манерами человека, которого бы никогда не заподозрили в связях с криминальным миром.

В кладбищенском бизнесе Мохов играл важную роль распространителя фейков о «коррупции» чиновников. В то время как саму Соболь криминальные авторитеты не особо жаловали. После попытки Мохова познакомить Соболь со своими «знакомыми», они попросили ее больше не приводить.

Фото с сайта static.riafan.ru

Федеральное агентство новостей пообщалось с одним из источников в правоохранительных органах о супруге Соболь, и вот что он рассказал. На удивление бандиты охотно ведут дела с Моховым. От людей, замешанных в похоронном бизнесе, стипендиат Оксфордского российского фонда Мохов получил круглую сумму – 7 млн рублей. И это только за последние три года.

Криминальные авторитеты платили супругу Соболь за заказные интервью и материалы в СМИ о коррупции во власти. Нередко «нужные» тексты ему приносили на заблаговременно подготовленных листах.

Известно, что впервые оперативники заинтересовались Моховым в 2016 году. Зная, что Сергей готов за деньги сказать публично все, что чего пожелает душа заказчика, один из организаторов компании «Горбрус» и «Ритус-Сервис» Юрий Манилов обратился к нему.

Бывший криминальный авторитет, а ныне статный бизнесмен, обратился к Мохову за одной услугой. Люди Манилова дали Мохову деньги на создание журнала, где бы опубликовали серию материалов о необходимости избавиться от коррупции в сфере ритуальных услуг столицы.

Мохов пытался доказать, что криминала в этой области попросту нет. А во властных структурах – хоть отбавляй. Перевод «стрелок», а также лоббирование приватизации столичных кладбищ были главной целью Манилова на тот момент.

При этом простенькими статейками Мохов не ограничивался. Свои деньги он отрабатывал и посредством полноценных пиар-кампаний в журналистской среде.

Фото с сайта static.riafan.ru

Позже, в 2016 году, к Сергею поступили претензии от заказчиков. Кто-то был недоволен тем, как Мохов отрабатывает оплаченные услуги, другие обвиняли его в утечке данных о серых схемах столичных ритуальщиков. Логичным было ожидать такого итога, как нападение на Мохова, которое и произошло в результате около его дома.

Любовь Соболь опять решила перевести ответственность не на тех, кто виновен, а на того, кого выгодно линчевать лично ей: голословные обвинения она бросила в сторону петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Однако сам Мохов грешит на бандитов из ритуальной сферы.

Осознав свою ошибку, Сергей стал иначе подходить к работе. Требования заказчиков исполнял уже на совесть. В тот момент, помимо публикаций, он устраивал различного рода провокации. Речь идет об осквернении могил. Таким образом, он пытался продемонстрировать творящийся «беспредел».

На сегодняшний день Мохов, видимо, по-прежнему связан с не очень честным бизнесом. Правда, работает уже сразу на две криминальные структуры. Заказов у мужа Соболь хоть отбавляй. Известно, что в скором времени он запустит серию публикаций о коррупции среди чиновников Москвы в ритуальной сфере, а также вновь попытается пролоббировать тему приватизации столичных погостов.

Примечательно, что Любовь Соболь, знающая о странных способах заработка мужа, и глазом не моргнет. Позиционируя себя в качестве борца за справедливость, разоблачать Сергея она, однако, не спешит.