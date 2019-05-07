Бандиты с кладбищ могут заинтересоваться мужем Соболь после расследования ФАН и сюжета «Дождя»

19:36

За шутками и иронией Сергея Мохова скрывается страх за свою жизнь

Муж юриста ФБК Любови Соболь Сергей Мохов оперативно отреагировал на опубликованное расследование журналистов Федерального агентства новостей о его деятельности. Он заказал сюжет на телеканале «Дождь». Многие подписчики Мохова в соцсетях предположили, что за шутками и иронией, которыми мужчина комментирует ситуацию, скрывается страх перед криминальными авторитетами.

Журналисты ФАН смогли узнать не только о работе Мохова, но и о его связях с криминальным миром и способах досуга. Например, мужчина посещал бани в компании воров в законе. Также источник агентства рассказал о том, как Мохов платил некоторым СМИ за то, чтобы те опубликовали его статьи, где он критикует московские власти за якобы давление на ритуальный бизнес.

В статье также упомянули нападение на Сергея в 2016 году. Его жена Любовь Соболь заявила, что это дело рук петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, однако сам Мохов считает, что нападение устроили его «бизнес-партнеры».

В отличие от супруги, которая предпочитает не реагировать на публикации, которые разоблачают ее деятельность, Мохов решил ответить на материал ФАН. Для этого он отправился на телеканал «Дождь», но так в итоге и не смог опровергнуть ни одного тезиса из расследования агентства.

Источник из его окружения Мохова заявил, что за шутками и иронией Сергея скрывается страх за свою жизнь. Ведь в криминальных кругах негативно относятся к таким «сливам» информации. Мохов уже предложил своей жене снова отправиться на несколько дней на Кипр, а ребенка отправить на дачу к родителям.

При этом Сергей продолжает отшучиваться в соцсетях о материале ФАН. Однако даже не пытается хоть что-то опровергнуть.

Многие люди были удивлены такой реакцией антрополога.

Мохов продолжит иронизировать, ведь у него, судя по всему, нет ничего, что могло бы опровергнуть слова источника ФАН из правоохранительных органов. Ему остается только отшучиваться и даже восхищаться расследованием.



В криминальном мире ценят лоббирование бизнеса в медиа и пиар. Однако ошибки и промахи никогда не прощаются. Мохов это прекрасно понимает, поэтому всеми силами старается свести инцидент в шутку. Едва ли это поможет ему избежать «наказания».

